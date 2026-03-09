KalPan mestarivahdin Stefanos Lekkasin kausi on ohi, seura kertoo.

Lekkas loukkaantui 10. helmikuuta, eikä ole sen jälkeen pelannut. Nyt seura kertoo, että yhdysvaltalaisvahdin vamma vaatii leikkaushoitoa, joten sesonki on hänen osaltaan ohi.

Lekkas ehti pelata kuluvalla kaudella 37 ottelua, joista irtosi viisi nollapeliä.

Viime kaudella Kuopioon saapunut maalivahti on ollut seuran selkeä ykköstorjuja. Hän johdatti KalPan vuosi sitten seurahistorian ensimmäiseen Suomen mestaruuteen.

Hallitsevan mestarin loukkaantumistilanne on vaikea. Jo aiemmin kerrottiin, että viime kevään pudotuspelien arvokkaimman pelaajan Juuso Mäenpään kausi on ohi. Sivussa ovat toistaiseksi myös muun muassa Teemu Hartikainen ja Patrick Curry.

KalPa pelaa tänä keväänä pudotuspeleissä, mutta se saattaa joutua aloittamaan jo 1. kierrokselta. Joukkue on kuudentena, kun sillä on kolme ottelua jäljellä. Paikka neljän joukossa ja suoraan puolivälierissä on vielä mahdollinen.