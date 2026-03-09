Kaakkois-Turkissa olevia Yhdysvaltojen kansalaisia kehoitetaan poistumaan alueelta.
Asiasta kertoo Yhdysvaltain Turkin-suurlähetystö tuoreeseen matkustustiedotteeseen viitaten.
Suurlähetystö on myös ohjeistanut Turkin eteläosassa sijaitsevan Adanan konsulaattinsa muuta kuin välttämätöntä henkilöstöä perheineen poistumaan alueelta. Konsulaatti sijaitsee lähellä merkittävää sotilasliitto Naton tukikohtaa.
Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin reilu viikko sitten. Iran on vastannut iskuilla Israeliin sekä useisiin maihin, joissa sijaitsee Yhdysvaltojen sotilastukikohtia.
Turkin puolustusministeriö tiedotti maanantaina iltapäivällä, että Naton itäiselle Välimerelle sijoitetut puolustusjoukot tuhosivat Iranista ammutun ballistisen ohjuksen.
Tietojen mukaan joitakin ohjuksen osia putosi Gaziantepin maakuntaan Etelä-Turkissa.