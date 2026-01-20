Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa Grönlannin itselleen tavalla tai toisella. MTV Uutiset seuraa tilannetta tässä artikkelissa.

Grönlanti on noussut kansainvälisen huomion keskiöön, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on toistuvasti ilmaissut halunsa ostaa saaren Yhdysvalloille.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue. Sekä Tanskan että Grönlannin johtajat ovat painottaneet, ettei saari ole myytävänä tai halua osaksi Yhdysvaltoja.

Trumpin kiinnostus Grönlantiin liittyy ennen kaikkea strategiaan ja luonnonvaroihin. Grönlannin sijainti on sotilaallisesti tärkeä alue, ja saarella on runsaasti harvinaisia mineraaleja sekä muita luonnonvaroja.

MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Grönlannin tilannetta.

20.1. kello 7.59: Yhdysvallat aikoo puhua Davosissa Grönlannin ostamisesta

Presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo puhua Maailman talousfoorumin kokouksessa Sveitsin Davosissa Grönlannin ostamisesta.