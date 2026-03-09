MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä peräänkuuluttaa isoa muutosta Suomen maastohiihtovalmennukseen Hiihtoniilojen tuoreimmassa jaksossa.

Maastohiihtokausi vetelee jo viimeisiään, kun Salpausselän kisat sivakoitiin viime viikonloppuna. Talvi ja kevät eivät ole pursunneet suomalaisia sankaritarinoita, kun Milano-Cortinan olympialaisetkin sujuivat alavireisesti. Arsi Ruuskasen nousu aivan miesten hiihdon kärjen tuntumaan onkin ollut yksi kauden harvoja sinivalkoisia ilonaiheita.

Pian maajoukkueessa puhaltavat muutoksen tuulet. Uransa lopettavien huippunimien, Krista Pärmäkosken ja Perttu Hyvärisen, lisäksi maajoukkueen valmennus menee uusiksi. Päävalmentaja Teemu Pasanen ja naisten maajoukkueen valmentaja Reijo Jylhä astuvat syrjään, ruotsalainen Joakim Abrahamsson ottaa ohjat.

Länsinaapurissa meritoitunut Abrahamsson on puhunut, että hän haluaa parantaa hiihtäjien sitoutumista maajoukkuetoimintaan, mutta tarkat suuntaviivat ovat vielä epäselviä. Isometsän mukaan vastaus on "hyvin ja helppo selkeä", kun häneltä kysyy, millaista valmentajuutta Suomen maajoukkue tällä hetkellä tarvitsee.