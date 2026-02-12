Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Kyseessä on jo toinen kerta peräkkäin, kun Yhdysvallat ei osallistu ministeritasolla Nato-kokoukseen. Hegsethin sijaan kokoukseen saapuu puolustuksen alivaltiosihteeri Elbridge Colby .

Rutte myös sanoi ymmärtävänsä hyvin sen, ettei Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth ehdi osallistumaan Nato-kokoukseen.

Rutte puolusti kokoukseen saapuessaan Yhdysvaltojen linjaa Ukrainan sodan suhteen. Hän sanoi toimittajille, että Yhdysvallat painostaa Venäjää siinä kuin Eurooppakin ja myy Ukrainalle tärkeää aseistusta.

Myöhemmin tänään pidetään myös Naton ja Ukrainan neuvoston kokous, jolloin pöytää istuu Ukrainan puolustusministeri Myhailo Fedorov .

Naton puolustusministerit ovat aloittaneet kokouksensa Brysselissä. Pääsihteeri Mark Rutten mukaan kokoukseen pääteemoina ovat Euroopan ja Kanadan oman puolustuksen vahvistaminen sekä Ukrainan tukemisen jatkaminen.

Naton puolustusministerit tapaavat ensi kertaa Grönlanti-draaman jälkeen. Yhdysvaltain Pete Hegseth jätti kokouksen väliin.

Naton Rutte: Kyllä Yhdysvallatkin painostaa Venäjää

Naton Rutte: Kyllä Yhdysvallatkin painostaa Venäjää

Trumpin Grönlanti-uho tuotti tulosta ja Nato aloitti operaation – tästä on kyse

Suomi ja Ruotsi tuovat arktista kokemusta

– Kyse ei ole vain Grönlannista vaan koko arktisesta alueesta, mukaan lukien uusista liittolaisistamme Ruotsista ja Suomesta, jotka tuovat paljon kokemusta tähän, Rutte jatkoi.