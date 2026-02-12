Naton puolustusministerit tapaavat ensi kertaa Grönlanti-draaman jälkeen. Yhdysvaltain Pete Hegseth jätti kokouksen väliin.
Naton puolustusministerit ovat aloittaneet kokouksensa Brysselissä. Pääsihteeri Mark Rutten mukaan kokoukseen pääteemoina ovat Euroopan ja Kanadan oman puolustuksen vahvistaminen sekä Ukrainan tukemisen jatkaminen.
Myöhemmin tänään pidetään myös Naton ja Ukrainan neuvoston kokous, jolloin pöytää istuu Ukrainan puolustusministeri Myhailo Fedorov.
Rutte puolusti kokoukseen saapuessaan Yhdysvaltojen linjaa Ukrainan sodan suhteen. Hän sanoi toimittajille, että Yhdysvallat painostaa Venäjää siinä kuin Eurooppakin ja myy Ukrainalle tärkeää aseistusta.
Rutte myös sanoi ymmärtävänsä hyvin sen, ettei Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth ehdi osallistumaan Nato-kokoukseen.
– Hei, heidän täytyy huolehtia koko maailmasta. Kyse on Yhdysvalloista, Rutte muotoili.
Kyseessä on jo toinen kerta peräkkäin, kun Yhdysvallat ei osallistu ministeritasolla Nato-kokoukseen. Hegsethin sijaan kokoukseen saapuu puolustuksen alivaltiosihteeri Elbridge Colby.