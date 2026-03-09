Suomalaisten hakemat kulutusluotot ovat nousseet ennätystasolle.
Lainavertailupalvelu Sortterin mukaan suomalaiset hakevat keskimäärin noin 15 300 euron suuruista kulutusluottoa noin 7 vuoden maksuajalla.
Vuosi sitten vastaava summa oli noin 14 800 euroa.
Yli 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien osalta keskimääräinen lainasumma on sen sijaan yli 23 000 euroa. Vuosi sitten vastaava luku oli noin 22 000 euroa.
Vertailu vuoden takaisiin lukuihin perustuu yli 400 000:een luottohakemukseen.
– Kohonnut hintataso heijastuu haettujen lainojen pääomiin, kun luottoa haetaan aiempaa kalliimpien hyödykkeiden rahoittamiseen, Sortterin toimitusjohtaja Markus Huhdanpää kertoo tiedotteessa.
Alueelliset erot suuria
Lainasummissa on merkittäviä alueellisia eroja. Suomen suurista kaupungeista isoimpia lainoja haetaan Porvoossa (noin 15 000 euroa) ja pienimpiä Vaasassa (noin 12 000 euroa).
Suurimpien kaupunkien osalta lainahakemuksia hyväksytään eniten Mikkelissä (45 %) ja vähiten Turussa ja Salossa (35 %). Helsingissä lainahakemuksista 36 prosenttia saa myöntävän vastauksen.
Valtakunnallisesti lainahakemuksista hyväksytään 37 prosenttia.
Kulutusluottojen laina-aika on vakiintunut 90 ja 100 kuukauden välille.
Suomen Pankin mukaan kuluttajien tileillä oli tämän vuoden alussa talletuksia peräti 116,4 miljardia euroa, mikä on nimellisesti kaikkien aikojen ennätys.
– On myönteistä, että suomalaiset ovat onnistuneet laittamaan rahaa säästöön viimeisten vuosien aikana. Samalla tiedostetaan, että merkittävien hankintojen, kuten remontin rahoitukseen ei välttämättä kannata käyttää kaikkia säästöjä, Huhdanpää summaa.