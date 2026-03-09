Lauri Haav ottaa kantaa kiitospuheensa herättämään keskusteluun ja kertoo, miksi päätti puhua Emma-gaalan lavalla koulukiusaamisesta.

Lauantaina vietetyssä Emma-gaalassa Vuoden artistina palkittu Lauri Haav otti kiitospuheessaan kantaa koulukiusaamiseen. Artisti kertoi lavalla, että on itse aikoinaan kiusannut.

– Koulukiusaaminen. Olen nähnyt läheltä, mitä se tekee nuorille. Ja olen itse ollut se tyhmä nuori tyyppi, joka on kiusannut joskus jotain. Ne joita kiusataan, ovat isoja taistelijoita. Olen täällä teidän puolella. Ne jotka puuttuvat asiaan ovat seuraavia taistelijoita, hän sanoi lavalla.

– Olkaa coolimpia kuin mä. Olkaa coolipmpia kuin Lauri Haav, älkää kiusatko. Olen ottanut opikseni, hän jatkoi.

Ulostulo herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa, muun muassa anonyymissä viestintäsovelluksessa Jodelissa. Haav julkaisi maanantaina Instagram-tililleen postauksen, jossa hän kommentoi kiitospuhettaan sekä sen kirvoittamaa keskustelua.

– Mun Emma-gaalapuhe koulukiusaamisesta nosti keskustelua, ja hyvä niin. Kerroin rehellisesti oman tarinani nuoruudestani, ja ehkäpä jotkut pystyvät samaistumaan myös siihen puoleen, hän kirjoittaa.

Haav kertoo tekstissään, että työskenteli ennen musiikkiuraansa koulunkäyntiavustajana. Tuolloin hän kertomansa mukaan näki, mitä koulukiusaaminen aiheutti monelle lapselle ja nuorelle.

– Se kosketti mua syvästi. Ja vaikka mua ei lapsena koskaan kiusattu, niin koin aina olleeni jotenkin ulkopuolinen tai outo. Mä en hae mun tarinalla mitään sankarinviittaa, mutta jos tää keskustelu poikii ees jotain apua koulukiusaamisen vähenemiseen, hyvä.

Tekstinsä lopussa Haav antaa suoran ohjeen.

– Sä nuori tai vanha: jos sä kiusaat, niin lopeta, ja jos sä näät, että jotain kiusataan, puutu. Ollaan väärin kohdeltujen puolella, aina.

Haav valotti kiitospuheensa taustoja medialle Emma-gaalan voittohaastattelussaan.

– Minulla on fiilis, että se on aihe, johon artistit ottavat tänä päivänä liian vähän kantaa. Olen ollut koulunkäyntiavustajana ja nähnyt se, mitä se pahimmillaan tekee. Olen aina ajatellut, että sitten, kun on hyvä hetki, niin sanon jonkun sanan siitä, artisti sanoi.

Haav kertoi, että haluaa tehdä voitavansa kiusaamisen kitkemiseksi.

– Unelmani on, että voisin jonain päivänä käydä jossain kertomassa tarinaani ja ehkä auttaa sillä joitain tyyppejä.