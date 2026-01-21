



Eurooppa odottaa kauhulla Trumpin linjapuhetta Davosissa – tässä tärpit puheen sisältöön Trumpin odotetaan ottavan puheillaan mittaa Euroopasta Davosissa. AFP / Lehtikuva Julkaistu 21.01.2026 07:03 Janne Hopsu janne.hopsu@mtv.fi Kovin sovittelevaa tekstiä tuskin kuullaan. Sen sijaan voi olla luvassa lisää uhkavaatimuksia, taloudellista painostusta ja katkeraa tilitystä Nobelin rauhanpalkinnosta, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Janne Hopsu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhuu tänään iltapäivällä kansainvälisessä Davosin talousfoorumissa Sveitsissä. Trumpin puheenvuoron on tarkoitus alkaa Suomen aikaa kello 15.30. Trumpin esiintyminen on keskellä Yhdysvaltojen ja EU- ja Nato-Euroopan välistä riitaa Grönlannista. Myös Ukraina on ollut kipupiste Washingtonin ja Ukrainan eurooppalaisten tukijoiden välillä. Viime vuoden helmikuussa Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance läksytti Eurooppaa "sisäisestä vihollisesta" ja sananvapauden puutteesta Münchenin turvallisuuskokouksessa. Puhe yllätti ja järkytti liberaaliin maailmanjärjestykseen nojaavaa Eurooppaa. Puheensa jälkeen Vance marssi tapaamaan saksalaisen äärioikeistolaisen AfD-puolueen edustajia. Moni Euroopassa pitää Vladimir Putinia myötäilevää AfD:tä sisäisenä uhkana, Vance aatteellisena liittolaisena. Sananvapauden suhteen Vancella tuskin on Euroopalle oppia annettavanaan. Presidentti Donald Trumpin harjoittamana, vihaamisensa tiedostusvälineiden korvausvaatimus- ja/tai toimilupajahti, on ollut esillä hänen omissa sosiaalisen median kommenteissa ja muissa esiintymisissääkin.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön sananvapauslistalla Yhdysvallat on sijalla 57. Suurin osa EU-maista on korkeammalla sijalla. 15 ensimmäistä maata on eurooppalaisia.

Mutta Sveitsin alppimaisemiin.

Trump voi sanoa mitä tahansa

Ennakko-odotus Trumpin puheelle on tuttu: Sieltä voi tulla mitä tahansa.

Oletettavasti Trump kiertää Grönlanti-ruuvia lisää. Huojuvan Nato-talon tulevaisuuteen saattaneen ikävää päivitystä.

Ukraina on Trumpin ulkopolitiikan merkitystutkan katveessa, tai sitten jopa välinpitämättömyyden ja vihamielisyyden tähtäimessä. Ase- ja tiedustelutukea Kiovalle on tuskin luvassa.

Ainakin eurooppalaiset ovat nyt henkisesti valmistautuneempia kuin viime helmikuussa.

Toisen presidenttikauden Trumpilla hallintoineen on ollut vuosi aika näyttää, mitä Valkoinen talo ajattelee maailmanmenosta, ja mitä se tekee, vuoristoratamaisista ja pikkusieluisista tariffeista usean maan pommittamiseen ja valtiojohtajan sieppaamiseen.

Euroopassa odotetaan poliitikoilta tekoja

EU vastaa diplomatialla (sitä totisesti tarvitaan kulisseissa), toivottavasti entistä vähemmällä mielistelyllä - ja enemmän kuin toivottavasti teoilla. EU:n vastatulliase voisi olla lähiviikkojen keskeinen jykevä ryhtikeppi. Pragmaattisuutta ja nyt riittää -asennetta.

Trumpin puheen taustalla on äänekästä ajankohtaista, toivottavasti poliitikoille ja kansalaisille selkeytyvää kohinaa.

Yhdysvaltain ja Euroopan kahdeksan vuosikymmenen läheinen suhde hapertuu. Se ei katkea, mutta muuttuu kuin alushousujen liian lötköksi kuminauhaksi. Pitää vähän väliä nostella, ettei ole naamallaan.

Tähän Euroopassa on löydettävä henkselit. Talous, kestävä teknologia, oma puolustus. Liberaali demokraattinen maailmanjärjestys, sivistys ja omasta menneisyydestä oppiminen, kaikkine sävyineen.

Puhuuko Trump uusimmasta lempilapsestaan rauhanneuvostosta?

Mitäpä muuta Trump puhunee? Pari tärppiä.

Yksi sellainen on jälleen yksi Nobel-itkupotkuraivari, tietysti Grönlantiin ja lasisen mega-egon haurastumiseen liittyen.

Toinen on Trumpin rauhanneuvosto-hanke YK:n korvaajaksi.

On vaikea nähdä, että se on muuta kuin Trumpin suku- ja miljardööritukijaklaanin taas yksi keino päästä valtion (siis Yhdysvaltain) siivellä ja mandaatilla käärimään rahaa konfliktialueiden jälleenrakentamisten kiinteistö- ja infrastruktuuribisneksestä. Ja tietysti Trumpin aurinkokuningaskäsitys itsestään maailman omistajana.

Saattaa tietysti joku uskoa, että Trumpia kiinnostavat äijämäiset malariarokotteet, koulukirjat ja nuorten ehkäisyneuvonta.

Putin sai kutsun rauhanneuvostoon

Trump kutsui neuvostoonsa mukaan Putinin, jonka Venäjä ei sitten uhkaakaan Grönlantia maametalleineen ja kalastusvesineen.

Ei liene sattumaa, että nyt vapaaehtoinen jäsenyys neuvostossa muuttuu kolmen vuoden päästä miljardin dollarin jäsenmaksuksi, jos vielä haluaa hengata mukana. Kolmen vuoden päästä kun Trumpin toinen kausi sopivasti päättyy.

Mutta jos ei suostu mukaan "vapaaehtoisesti" jo nyt, saa tuta uhmaikäraivarin. Trump pelotteli Ranskan viinejä ja samppanjaa 200 prosentin tulleilla, kun Emmanuel Macron ehätti toteamaan, että ei kiinnosta.

Hyvää kiristyshenkistä Davosia.

Janne Hopsu MTV Uutiset Janne Hopsu on ulkomaantoimittaja MTV3 Uutisissa, ja on joskus myös uutispäällikkönä tv-uutisissa. Voit olla häneen yhteydessä erityisesti ulkomaanuutisiin ja niiden tekemisiin liittyen.