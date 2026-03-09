Millainen suomalainen kelpaa yhteisvoimin pelastettavaksi: nollatuloveron Dubai-influensserit ja lomaparatiisin turistit, Al-Holin Isis-naiset lapsineen, soutuveneella valtamerta ylittävä palomies vai kenties jihadistien panttivangiksi ottama terrorismitutkija? Ei kukaan heistä, jos some-tuomioistuimesta kysytään, kirjoittaa MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Tänään maanantaina aamuyöstä Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeutui kone, jossa oli Dubaista evakuoituja suomalaisia. Heidät toi Suomeen ulkoministeriön järjestämä paluulento.

Operaatio on herättänyt sosiaalisessa mediassa ja kahvipöydissä lievästi ilmaistuna ristiriitaisia tunteita. Somessa on nähty ihan avointa pilkkaakin.

Se on julmaa – ja silti osittain ihan ymmärrettävääkin.

Dubai tunnetaan äärimmäisen matalien verojen paratiisina, jossa asuu ja työskentelee suuri määrä influenssereita, konsultteja ja hyvin varakkaita ihmisiä.

Kirjaimellisesti ottaen Dubai ei toki ole varsinainen veroparatiisi: maassa on sääntelyä ja jonkinlaista läpinäkyvyyttäkin. Mutta ansiotulovero on nolla, ja monien muidenkin verojen taso huomattavan matala – ja siksihän sinne muutetaan. Siellä Suomessa rakennettu ura, koulutus ja verkostot voidaan muuttaa rahaksi.

Viime vuosina Dubai on samalla rakentanut määrätietoisesti brändiä turvallisena ja lähes kriiseiltä suojattuna globaalina luksuslomakeskuksena. Sodan ulottuminen myös sinne on ollut monelle yllätys.