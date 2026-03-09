Millainen suomalainen kelpaa yhteisvoimin pelastettavaksi: nollatuloveron Dubai-influensserit ja lomaparatiisin turistit, Al-Holin Isis-naiset lapsineen, soutuveneella valtamerta ylittävä palomies vai kenties jihadistien panttivangiksi ottama terrorismitutkija? Ei kukaan heistä, jos some-tuomioistuimesta kysytään, kirjoittaa MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.
Tänään maanantaina aamuyöstä Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeutui kone, jossa oli Dubaista evakuoituja suomalaisia. Heidät toi Suomeen ulkoministeriön järjestämä paluulento.
Operaatio on herättänyt sosiaalisessa mediassa ja kahvipöydissä lievästi ilmaistuna ristiriitaisia tunteita. Somessa on nähty ihan avointa pilkkaakin.
Se on julmaa – ja silti osittain ihan ymmärrettävääkin.
Dubai tunnetaan äärimmäisen matalien verojen paratiisina, jossa asuu ja työskentelee suuri määrä influenssereita, konsultteja ja hyvin varakkaita ihmisiä.
Kirjaimellisesti ottaen Dubai ei toki ole varsinainen veroparatiisi: maassa on sääntelyä ja jonkinlaista läpinäkyvyyttäkin. Mutta ansiotulovero on nolla, ja monien muidenkin verojen taso huomattavan matala – ja siksihän sinne muutetaan. Siellä Suomessa rakennettu ura, koulutus ja verkostot voidaan muuttaa rahaksi.
Viime vuosina Dubai on samalla rakentanut määrätietoisesti brändiä turvallisena ja lähes kriiseiltä suojattuna globaalina luksuslomakeskuksena. Sodan ulottuminen myös sinne on ollut monelle yllätys.
Arabiemiraattien ilmapuolustus on torjunut sadoittain Iranin ohjuksia ja drooneja. Kuolonuhreja on tiettävästi ainakin kolme. Useimmiten vahinkoja on aiheuttanut maahan pudonnut torjuntaromu, mutta sekin riittää rikkomaan mielikuvaa täydellisen turvallisesta luksuskaupungista.
Kotiutuslennon hinta putosi yli tonnilla
Ulkoministeriö ilmoitti aluksi kotiuttavansa suomalaisia Dubaista lennolla, jonka hinnaksi tulisi noin 2 400 euroa henkilöltä.
Tästä seurasi nopeasti iso haloo.
Monet Dubain turistit ihmettelivät, kuinka tähän on tarkoitus olla varaa, jos nelihenkisen perheen kotiinpaluu maksaa noin 10 000 euroa. Samaan aikaan moni huomautti, että useat muut maat järjestivät kansalaisilleen kotiutuksia huomattavasti halvemmalla. Esimerkiksi virolaiset pääsivät mediatietojen mukaan kotiin 400 eurolla per henkilö.
Ja eikä aikaakaan, kun Suomenkin ulkoministeriö joutui taipumaan: lipun hinta puolittui yli tuhannella eurolla.
Siitä seurasi kuitenkin uusi haloo.
Onko Suomen valtiolla todella velvollisuus kotiuttaa kansalaisiaan verovaroin paikasta, jonka keskeinen vetovoimatekijä monille suomalaisille on nimenomaan se, ettei veroja tarvitse maksaa Suomeen?
Kysymys on inhottava, mutta ymmärrettävä.
Suomalainen hyvinvointivaltio toimii pitkälti yhteisen veropohjan varassa. Ajatus siitä, että osa suomalaisista muuttaa tietoisesti pois verotuksen piiristä, mutta kriisin hetkellä palaa turvautumaan samaan valtioon, herättää väistämättä ristiriitaisia tunteita.
Dubain suomalaisten keskuudessa on someryhmissä välähdellyt myös pikimustaa huumoria alueelle pudonneista ohjusten kappaleista:
“Pelottaako? No pelottaahan tämä – mutta vielä enemmän pelottaa Suomen tuloverotus.”
Tässä on toki aimo annos patologihuumoria vaikeassa tilanteessa. Mutta totta toinen puoli silti.
Koskee myös tavallisia lomalaisia
Samaan aikaan tätä asetelmaa sekoittaa se, että suuri osa palaajista on aivan tavallisia turistiperheitä, jotka sattuivat olemaan lomalla Dubaissa. He olisivat yhtä hyvin voineet olla Kanariansaarilla, Kyproksella tai Thaimaassa.
Joka tapauksessa sosiaalisessa mediassa vellonut moraalinen pohdinta siitä, millainen suomalainen on pelastamisen arvoinen, johtaa nopeasti mahdottomiin loogisiin päättelyketjuihin.
Saako pelastamiseen oikeutettu henkilö olla al-Holin leirillä vuosia vangittuna ollut nainen, jonka epäillään toimineen Isis-järjestön hyväksi? Entä hänen alaikäinen lapsensa? Mitenkäs täysi-ikäiseksi leirillä kasvanut perheenjäsen?
Onko soutuveneellä yksin Atlantille lähtenyt palomies Jari Saario pelastamisen arvoinen henkilö? Mitä yksittäisen seikkailumatkailijan pelastaminen saa kohtuudella maksaa? Saariota ei toki pelastanut Suomen valtio, mutta ulkopuoliseen meripelastusapuun joutui hänkin lopulta turvautumaan. Merellä ihmishengen pelastaminen on kansainväliseen oikeuteen perustuva velvollisuus.
Ja jos mennään riittävän reilusti historiassa taaksepäin: mitä pitäisi ajatella terrorismitutkijan ja nykyisen kansanedustajan Atte Kalevan pelastamisesta Jemenistä vuonna 2013?
New York Timesin mukaan Atte ja Leila Kalevasta, heidän kanssaan siepatusta itävaltalaismiehestä sekä aiemmin siepatusta sveitsiläisnaisesta olisi maksettu yhteensä noin 20,4 miljoonan dollarin eli runsaan 15 miljoonan euron lunnaat. Lehden mukaan rahat maksoi Persianlahden rikas öljyvaltio Oman. Kalevat eivät ole kommentoineet väitettä.
Entäpä Greenpeace-aktivisti Sini Saarela, joka joutui tutkintavankeuteen Venäjällä samoihin aikoihin yritettyään kiivetä Venäjän valtion energiayhtiö Gazpromin omistamalle öljynporauslautalle? Häntä syytettiin aluksi merirosvoudesta, mutta syyte vaihtui prosessin aikana huliganismiksi. Hän sai konsuliapua ja pääsi lopulta junalla turvallisesti Suomeen.
Ja tietysti muitakin esimerkkejä löytyy. Suomalaiset ovat joutuneet pulaan ulkomailla toinen toistaan erikoisemmista syistä.
Laki, joka ohjaa suomalaisia hädässä auttavia ulkoministeriötä tai meripelastusoperaatioita, ei voi olla tunne- tai tilannekohtainen. Ei ole olemassa maiden tai taustatietojen listaa, joista suomalaisia ei ainakaan pelasteta. Pelastamisen tai pelastamatta jättämisen peruste ei voi olla ammatti, poliittinen mielipide, lomakohde eikä vero-optimointi.
Valtion näkökulmasta vastaus on lopulta yksinkertainen. Suomalainen on pelastamisen arvoinen, koska hän on suomalainen.
Mirja Kivimäki on MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö ja taustaltaan entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja. Hän seuraa monipuolisesti kansainvälistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä puolustussektoria. Ole yhteydessä, jos haluat antaa näihin kytkeytyviä uutisvinkkejä.