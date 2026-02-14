Presidentti Alexander Stubb tapaa Suomen mediaa Münchenissä. Lähetys tilaisuudesta alkaa kello kello 20.15.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tapasi presidentti Alexander Stubbin, ulkoministeri Elina Valtosen ja puolustusministeri Antti Häkkäsen tänään Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä.

Stubb kertoo turvallisuuskonferenssissa esiin tulleista asioista medialle.

Stubb totesi, että suhdetta Yhdysvaltoihin on vakautettu kokouksessa. Stubbin mukaan Eurooppa on nyt päättäväinen ja toimii.

Hän kommentoi, että Euroopan on vahvistettava itseään. Stubbin mukaan tämä parantaisi myös transatlanttisia suhteita.

Stubbin mukaan nyt käsillä on turvallisuuspolitiikassa ja taloudessa "Euroopan hetki". Hän toteaa olevan varmaa, että Yhdysvaltojen ulkopoliittinen kiivas tahti tulee jatkumaan.