Suomi rohmuaa matkailijoilta Norjalta – Lappi toivoo kuumeisesti lisää suoria lentoja 1:48 Suomi rohmuaa matkailijoilta Norjalta. Julkaistu 7 minuuttia sitten Keimo Lehtiniemi keimo.lehtiniemi@mtv.fi Suomi on johtava talvimatkailumaa talvella, mutta samoilla apajilla kärkkyy myös Norja. Suomi puolestaan toivoo kesäturistien suuntaavan Norjan sijaan tälle puolelle rajaa. Suomen Lappi ja Norja kisaavat eri vuodenaikojen matkailijoista ja molemmat yrittävät kahmia toistensa markkinaosuutta. Tällä hetkellä Lappi hallitsee talvea ja Norja kesää. – Täällä on pieni kisa menossa. Nyt me Suomessa halutaan kasvattaa kesää ja samaan aikaan kuulemme Norjasta, että he haluavat kasvattaa talvea, kuvaa tilannetta Finavian reittikehitysjohtaja Petri Vuori. Kiinnostus Pohjois-Eurooppaa kohtaan on Vuoren mielestä kasvamassa. Suomi on johtava talvimatkailumaa alueella ja erityisesti Pohjoismaissa. – Kasvu näyttää jatkuvan Pohjois-Euroopassa, Vuori uskoo. Lue myös: Valkoinen joulu on ollut aina Lapin myyntivaltti – nyt heräsi huoli Uusi reitti on vuosien työ Kasvuun vastaaminen uusilla suorilla lentoreiteillä onkin sitten jo työläämpi tehtävä. Uuden reitin synnyttämiseen menee vuosia, jopa viisi vuotta.

Jos keskusteluja käydään nyt, reitti voi toteutua vasta 2030 tienoilla.

Finavian Vuoren mukaan neuvottelut lentoyhtiöiden kanssa ovat pitkät.

– Heillä on vuosisuunnittelusykli ja siihen vuosisuunnitteluun he aina keräävät paljon vaihtoehtoja, joista ei pystytä toteuttamaan kuin osa.

Uusi suora lentoreitti on meidän ja alueen matkailutoimijoiden yhtenen haave, mutta siinä saattaa olla pitkä synnytysaika.

Vuori sanoo, että lentoasemayhtiönä Finavia tuo esiin faktoja miksi kyseinen uusi reitti kannattaisi perustaa, ja mitkä ovat sen mahdollisuudet menestyä.

Rovaniemen ylivuoto toteutunut

Matkailualueiden markkinoinnissa pitää Vuoren mielestä tutkia tulevatko matkustajat alueelle jo epäsuorilla reiteillä. Tällainen vaihtoehto on esimerkiksi lentää Ouluun tai Rovaniemelle ja jatkaa siitä busseilla Kuusamoon.

Jo nyt osa matkustajista tulee lentäen Helsinkiin ja jatkavat siitä ensin yöjunalla Kemijärvelle ja sieltä bussilla perille.

– Kun tällainen tieto matkustajavirroista löytyy, voidaan aloittaa keskustelu, että miksi ei lennetä suoraan Kuusamoon ja perusteta siihen uusi reitti, Vuori havainnollistaa.

Uusien suorien lentojen perustamiseen olisi jo nyt dataa olemassa. Kyselytutkimusten mukaan Rovaniemelle tulee suuri määrä matkailijoita, jotka jatkavat sieltä muualle Lappiin. Puhutaan niin sanotusta Rovaniemen ylivuodosta.

– Tämä luo hyvän pohjan esitykselle uudesta suorasta lennosta myös kesäkaudelle.

Kuinka paljon Lappiin uusia reittilentoja vielä sopii?

– Kentille sopii paljon. Julkisuudessa on puhuttu, että Rovaniemellä on kovin täyttä, mutta siellä on vain kymmenkunta päivää vuodessa, kun kenttä on täydessä käytössä. Sama pätee Ivaloon, Kuusamoon ja Kittilään, Vuori sanoo.

60 asteen viilennys Mattille

Pohjoisen Suomen matkailuun haetaan uusia kohderyhmiä Yhdysvalloista ja Australiasta. Molempien osuus on vielä vaatimaton.

– Toistaiseksi se on pientä. Suurin markkina kansainvälisesti meille on Britannia, sitten Benelux ja muut Euroopan maat. Mutta kyllä Aasia, Yhdysvallat ja Australia kasvavat myös. Amerikkalaisia ja australialaisia riittää kaikille matkailutoimijoille Lapin alueella, arvioi Rukakeskuksen myynti- ja markkinointijohtaja Antti Turunen.

Viime päivinä Kuusamossa, Kemissä ja Rovaniemellä paikalliseen matkailutarjontaan on tutustunut matkanjärjestäjiä Yhdysvalloista ja Australiasta. Heidän matkansa alkoi harvinaisen kovassa pakkaskelissä. Sen sai huomata myös Brisbanesta matkalle lähtenyt alan konkari.

– Tänne tullessa oli julmat olosuhteet. Kotoa lähtiessä oli 30 lämmintä ja nyt, noin 30 tuntia myöhemmin, muutos on melkein 60 astetta. Tähän on vaikea tottua, nauraa Albatross Toursin myyntijohtaja Matt Speakman.

Suomessa haluttaisiin lisää kesämatkailijoita, mutta ainakin Australiassa ja Uudessa Seelannissa kiinnostus kohdistuu Suomen talveen. Eikö myös Suomen viileä kesä olisi mukava kokemus?

– Australialaiset haluavat tulla Suomeen talvella, koska meidän talvemme on niin erilainen. Meillä on pitkät kuumat kesät ja upeat rannat. Niitä on vaikea jättää, myyntijohtaja tiivistää.

Rattikelkalla rinnettä alas

Matt Speakman kehuu Finnairin reagointia kysyntää ja suoraa yhteyttä Melbourneen. Lisäksi yhtiöllä on hyvä verkosto Euroopassa.

– Aiemmin tulijoilta vaadittiin aikamoista Aasian kiertomatkaa. Nytkin se kestää 24–28 tuntia riippuen siitä minne päin Suomea on menossa. Tulijat ovat matkalla pitempään ja haluavat nähdä mahdollisimman paljon myös muissa Pohjoismaissa.

Ryhmä kokeili muiden aktiviteettien lomassa perinteistä rattikelkkailua. Puolenkymmentä rohkeinta kurvasi Rukan valaistua Kuru -rinnettä alas.

– Olin ryhmämme viimeisiä lähtijöitä ja pelkäsin, että en selviydy tästä mäestä. Kokosin itseni ja laskin, olen ylpeä siitä, intoili New Yorkista saapunut Downtown Travel -matkanjärjestäjän asiakkuuspäällikkö Kate Bagdasarian Rukan Polar Night Light Festivaalien revontulivaloissa.

Keimo Lehtiniemi MTV Uutiset