Näyttelijä Jim Carrey on hämmentänyt julkisilla esiintymisillään koko pitkän uransa ajan, mutta viime viikolla nähtiin eräänlainen uran huipennus Pariisin César-gaalassa. Nyt huhut kaksoisolennosta on vihdoin ammuttu alas.

Harvakseltaan julkisuudessa viime vuosina esiintynyt Jim Carrey, 64, palkittiin elämäntyöstään viime torstaina Pariisin Cesar-gaalassa. Kanadalainen Carrey kiitti palkinnosta pitkällä ranskankielisellä puheellaan, mutta suuren yleisön huomio kiinnittyi miehen aiemmasta poikkeavaan ulkonäköön. Sosiaalinen media pullisteli kuvia, joissa pyrittiin todistamaan, että Pariisissa palkinnon pokkasi oikeasti miehen kaksoisolento tai sitten Carrey oli käynyt talvella mittavissa kasvojen kauneusleikkauksissa.

Carrey nousi kuuluisuuteen 1990-luvun naamanvenytyskomedioistaan, kuten The Mask – Naamio ja Ace Ventura – Lemmikkietsivä. Nyt moni oli varma, että kyseessä oli Carreyn kaikkien aikojen naamanvenytys.

Lue lisää Jim Carreyn esiintymisestä nousseista salaliittoteorioista: Jim Carreyn muuttuneet kasvot käynnistivät salaliittoteoriat: "Viekää tämä klooni pois!"

Salaliittoihin lisää vettä myllyyn nosti dragartisti dragartisti Alexis Stone, joka väitti esiintyneensä Jim Carrey -kasvonaamiossa Pariisissa. Hän julkaisi aidonoloisen kuvan naamiosta Instagramissa.

Mutta kuten kaikki tiedämme, jos jokin tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, se ei ole totta.

Carreyn edustaja totesi People-lehdessä, että kyllä se oli Jim Carrey, joka ihan itse otti César-kunniapalkintonsa vastaan. Variety kysyi asiasta myös gaalan päävaltuutetulta Gregory Caulierilta.

– Jim Carreyn vierailua oli suunniteltu kesästä asti. Hän oli erittäin liikuttunut akatemian kutsusta. Keskusteluja käytiin kahdeksan kuukauden ajan. Hän harjoitteli puhettaan kuukausia ja kysyi minulta yksittäisten sanojen ääntämisohjeita, Caulier vahvisti.

Carrey saapui gaalaan kumppaninsa, tyttärensä, lapsenlapsensa sekä 12 läheisen ystävän ja perheenjäsenen kanssa. Paikalla oli myös hänen hyvä ystävänsä MIchel Gondry, jonka kanssa Carrey on tehnyt elokuvan ja kaksi sarjaa, Caulier jatkoi.

Päävaltuutetulle somehuhut olivat kuin ilmaa.

– Muistan vierailusta hänen anteliaisuutensa, ystävällisyytensä, hyväntahtoisuutensa ja eleganssinsa.

Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Tältä Carrey näytti marraskuussa 2025.

Varietyn uutisesta kertoi Suomessa ensin Iltalehti.