Arabiemiraattien Suomen suurlähettiläs kuvaa tilannetta maassa vaikeaksi. Alueella olevia suomalaisia hän kehottaa pysymään rauhallisena.

Iran on tehnyt viikonloppuna kostoiskuja eri puolille Lähi-itää. Arabiemiraateissa iskujen kohteeksi tai ohjusten reitille ovat osuneet etenkin Dubai ja pääkaupunki Abu Dhabi.

Abu Dhabin Suomen-suurlähetystön päällikkö Tuula Yrjölä kertoo joutuneensa siirtymään kuluneen vuorokauden aikana kolme kertaa kellarin parkkihallin suojaan viranomaisten hälytyksen takia.

– Koulut ja työpaikat ovat siirtyneet etätöihin ja monia Dubain ja Abu Dhabin keskeisiä nähtävyyksiä on suljettu. Useat ravintolat ovat kiinni, Yrjölä kertoo MTV Uutisille.

Yrjölän mukaan Arabiemiraattien ilmatorjuntapuolustus on osoittautunut tähän mennessä tehokkaaksi. Emiraattien puolustusministeriön virallisten tietojen mukaan hyökkäyksen alusta lähtien on torjuttu 165 ballistista ohjusta, kaksi risteilyohjusta ja 541 droonia.

– Taivaalta putoavat ohjusten ja droonien sirpaleet ovat vahvistettujen tietojen mukaan aiheuttaneet kaksi kuolemantapausta ja seitsemän henkilöä on loukkaantunut. Putoavat ohjussirpaleet ovat aiheuttaneet myös tulipaloja ja aineellisia vahinkoja.

Vaikka tilanne on vakava, kaduilla on Yrjölän mukaan rauhallista.

– Jonkin verran on liikennettä, ja lähikauppa ja kahvila ovat auki. Ihmiset suojautuvat, kun saavat hälytyksen puhelimiinsa.

UM:n päivystyksessä ollut kiirettä

Yrjölä kertoo, että ulkoministeriön päivystyskeskukseen sekä suurlähetystöön on tullut runsaasti yhteydenottoja Arabiemiraateissa ja muualla Lähi-idän alueella olevilta suomalaisilta. Alueella on Yrjölän mukaan useita satoja suomalaisia.

Yhteydenotoissa kuvastuu huoli alueen turvallisuustilanteesta sekä lentoliikenteen katkosta.

– Tiedotamme kaikille matkustusilmoituksen tehneille tilanteesta ja päivitämme myös sosiaalisen median kanavilla tietoja.

– Selkeän tilannekuvan hahmottaminen on haastavaa nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Tiedonsaantia paikallistilanteesta vaikeuttaa, kun ei voi liikkua kaupungilla, mutta saamme omilta henkilökunnan jäseniltämme ja esimerkiksi EU-maiden lähetystöjen koordinaation kautta tietoa.

Yrjölä kehottaa Lähi-idässä olevia suomalaisia välttämään ulkona liikkumista ja sisätiloissa pysyttelemään poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä.

Hälytyksen tullessa on mentävä kellaritiloihin tai ainakin katutason sisätiloihin suojaan.

– Tärkeää on pysytellä rauhallisena. Yleisesti on hyvä varautua riittävällä ruoalla, juomalla ja käteisellä.

Yrjölä korostaa, että paikallisviranomaisilla on vastuu myös alueella olevien ulkomaalaisten turvallisuudesta.

Turvallisuustilanne epävarma, lennot peruttu

Arabiemiraattien ilmatila on toistaiseksi suljettu, joten kaikki lennot alueelta on peruttu. Finnair on perunut lennot Arabiemiraattien Dubaihin ensi perjantaihin saakka.

Yrjölän mukaan häiriöt lentoliikenteessä voivat jatkua pitkään myös ilmatilan avauduttua.

– Suurlähetystö kokoaa tietoja mahdollisista poistumisreiteistä Arabiamiraateista sikäli, kun niitä tulee mahdolliseksi. Turvallisuustilanne on kuitenkin hyvin epävarma. Kehotamme siksi ensisijaisesti pysymään turvallisessa paikassa väestönsuojan – eli esimerkiksi parkkihallin – lähellä paikallisviranomaisten linjausten mukaisesti ja odottamaan kehitystä toistaiseksi.

Suomen kansalaisten evakuointeja Arabiemiraateista ei ole Yrjölän mukaan tällä hetkellä harkinnassa.

– Konflikti on alueellinen, iskuja kohdistuu myös naapurimaihin, eikä ilmatila ole auki.

Ryhmämatkalaisille apua matkanjärjestäjiltä

Ryhmämatkalaiset saavat Yrjölän mukaan apua matkanjärjestäjiltä.

– Olemme tänään saaneet tiedon, että hotellit Abu Dhabissa tarjoavat maksuttoman majoituksen sen jälkeen, kun henkilön oma huonevaraus menee umpeen, kunnes matkustaja pääsee poistumaan maasta.

– Dubaissa ja muissa emiraateissa lentoyhtiöt ovat saman tiedon mukaan vastuussa majoituksen tarjoamisesta. Tiedot kannattaa selvittää suoraan hotellista tai matkanjärjestäjältä.

Mikäli joku harkitsee omatoimista poistumista naapurimaihin, Yrjölä ohjeistaa tarkastamaan maarajojen rajanylityspaikkojen aukioloajat etukäteen.

– On hyvä muistaa, että matkailija matkustaa omalla vastuullaan maassa sekä naapurivaltioihin huolehtien itse myös siitä, että matkustusasiakirja, kuten passi, on hyväksyttävissä.

Ulkoministeriö: Tilanne yhä vakava

Ulkoministeriön viestinnästä arvoitiin sunnuntaina Lähi-idässä tilanteen olevan yhä vakava ja huolestuttava.

– Tilanteen kokonaiskuvan selkeytyminen vie aikaa, ja turvallisuustilanteen haastavuus vaikeuttaa tiedonsaantia. Paikallisviranomaisten ohjeita tulee seurata ainoastaan luotettavista lähteistä; paikallisviranomaisilla on vastuu alueellisesta toimintaohjeista, ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin MTV Uutisille.

– Jos ja kun tilanne alkaa myöhemmin rauhoittua ja lentoliikennettä avataan vaiheittain, kotiinpaluun järjestäminen vie aikaa kaikille matkailijoille kansalaisuudesta riippumatta. Lentoliikenteen keskeytyminen heijastuu myös muille alueille kuin Lähi-itään ja vaikuttaa esimerkiksi Aasiassa matkustaviin suomalaisiin.

UM:n mukaan matkalaisten on tärkeä seurata maarajojen tilannetta kohdemaassa ja naapurimaissa sekä selvittää maahantulokäytäntöjä.

– Tilanteen muuttuessa liikkumisen kannalta turvalliseksi, lentoyhteyksiä voi olla myös naapurimaista. Suomen edustustot pyrkivät viestimään maarajatilanteesta.

Ulkoministeriö kehottaa uusissa matkustustiedotteissaan noudattamaan erityistä varovaisuutta Saudi-Arabiaan ja Omaniin matkustaessa ja välttämään tarpeetonta matkustamista Arabiemiraatteihin, Qatariin, Bahrainiin, Kuwaitiin, Israeliin ja Irakiin. Iraniin ja palestiinalaisalueille ei suositeta matkustamaan ollenkaan.