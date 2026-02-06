Suomalaisten asenne kylmään vaikuttaa muuttuneen, toteaa Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors.

Kylmä ja kuiva talvi näyttää jatkuvan koko Suomessa, kun vilkkain lomasesonki pyörähtää vauhtiin reilun viikon kuluttua.

– Ennusteet näyttävät vahvasti signaaleja siihen, että talvinen ja tavanomaista kylmempi sää on jatkumassa jopa koko helmikuun ja maaliskuulle asti, sanoo meteorologi Tuukka Keränen Ilmatieteen laitokselta.

– Pakkanen pysyy edelleen Suomen yllä, ja ajoittain aika kireästikin.

Lumitilanne säilynee niin ikään nykyisellään, sillä seuraavalle kahdelle viikolle ennustetaan enimmillään muutaman sentin kertymiä.

Suomen lumitilanne on erikoinen siihen nähden, että alkutalvesta on ollut kylmää. Lunta on koko maassa, mutta Keräsen mukaan keskisessä ja itäisessä Suomessa lumensyvyys on näin alhainen vain kerran kymmenessä vuodessa tai jopa harvemmin.

– Erityisesti Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Kainuussa on reippaasti vähemmän lunta kuin normaalisti, jopa 30 senttiä vähemmän kuin keskimäärin.

Lounais-Suomessa lunta on hieman alle kymmenen senttiä ja muualla eteläisessä sekä keskisessä Suomessa 15–20 senttiä.

– Pohjois-Suomessa lumitilanne on lähempänä tyypillisempää tähän ajankohtaan. Koillismaalla ja Lapissa lumensyvyys on noin 40–70 senttiä.

Pakkanen on pukeutumiskysymys

Nyt on aivan loistavat olosuhteet nauttia talvesta, hehkuttaa Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors. Hänen mielestään edes kireiden pakkasten ei pitäisi olla este talven ulkoiluun.

– Nykyään tykätään kauhistella pakkasia. Kun on 15 astetta pakkasta, tulee jo varoituksia, mutta Suomessahan 15 astetta pakkasta on ihan normaalia. Paljon kylmemmätkin kelit ovat aivan normaaleja.

Hiihtokeskuksista katsottuna suomalaisten asenne kylmään vaikuttaa muuttuneen.

– Juttelin yhden Etelä-Suomen keskuksen vetäjän kanssa. Hän naureskeli sitä, että vielä kymmenen vuotta sitten, kun oli 25 astetta pakkasta, soiteltiin, että ovathan hissit auki ja pääseehän mäkeen.

Lindforsin mukaan kirpeä talvisää on pukeutumiskysymys.

– Merinovillaa alle, ja sopivasti lämmittäviä kerroksia, niin kerrospukeutumisella pärjää kovassakin pakkasessa hyvin.

Kylmän sään ansiosta laskettelurinteet ovat auki eri puolilla Suomea, mutta hiihtolatujen pituudet ja kunto vaihtelevat lumitilanteen mukaan. Jos kotimaan talvilomareissulla haluaa sekä laskettelemaan että sivakoimaan kilometritolkulla ladulle, varminta on suunnata pohjoiseen.

Lindforsin mukaan eteläisessä Suomessa laskettelukeskukset ja laajat latuverkostot ovat harvoin samassa kohteessa. Lomareissulaisen kannattaa selvittää latutilannetta etukäteen hiihtokeskuksesta tai verkon latukarttapalveluista.

– Hiihtoladut ovat harvoin hiihtokeskuksen tarjoama palvelu. Kunta on usein siinä jollain tavalla mukana, Linfdors muistuttaa.

– Lapin lomakohteissa se on usein kokonaisuus. Niissä saatetaan olla päivä mäessä, käydään illalla tai aamulla ladulla ja mennään sen jälkeen päiväksi mäkeen. Tai perheessä osa laskee ja osa saattaa käydä vain ladulla.

Hiihtokeskuksista matkailukeskuksia

Hyvän lumitilanteen lisäksi pohjoisen hangille houkuttelevat isojen keskusten monipuoliset palvelut. Näin arvioi Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

– Pohjoisen isot hiihtokeskukset, kuten Ruka, Levi, Ylläs, ovat nykyään matkailukeskuksia. Kun hiihtokeskuksessa keskitytään vain lasketteluun ja murtomaahiihtoon, matkailukeskuksista haetaan monipuolisia matkailukokemuksia.

Haarman mukaan matkailukeskuksissa tulee olla revontulikatselua, poro- ja huskysafaria, moottorikelkkasafaria, keilaamista ja muita aktiviteetteja sekä ravintolatarjontaa. Näitä vaativat yhä enemmän myös kotimaiset matkailijat.

– On todella tärkeää, että keskuksessa on monipuolista tarjontaa myös perinteisten hiihtolomalajien rinnalla. Jos keli sattuu olemaan vähän huonompi, silloin halutaan tehdä jotain muuta, tai esimerkiksi kaikki perheenjäsenet eivät välttämättä nauti talvilajeista niin paljon.