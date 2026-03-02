Ohjuksia on osunut ulkoministeriön mukaan myös hotelleihin ja hotellien lähistölle – myös sellaisten, joissa on suomalaisia.
Suomalaisia ei ole haavoittunut iskuissa Lähi-idässä, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle.
Ilmaiskujen vaikutusalueella on ministeriön mukaan noin 3 000 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista. Iran on jatkanut maanantaina lennokki- ja ohjusiskujaan useisiin Persianlahden maihin, joilla on läheiset suhteet Yhdysvaltoihin.
Hyökkäykset ovat vastaus Israelin ja Yhdysvaltojen Iaajoihin iskuihin Iranissa, jotka alkoivat lauantaina.
– Hätätilanteita ei ole tiedossa, Tanner kertoo.
Tanner kertoo, ettei ministeriön tiedossa ole myöskään haavoittuneita EU-kansalaisia. Alueella on hänen mukaansa noin puoli miljoonaa EU-kansalaista.
Hankalin tilanne suomalaisilla Iranissa
Suomalaisia on tällä hetkellä eniten Arabiemiraateissa, johon noin 2 000 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen.
Qatarissa on noin 300 suomalaista, Israelissa noin 250 ja muissa vaikutusalueen maissa pienempiä lukumääriä.
Hankalin tilanne on Tannerin mukaan noin 70 suomalaisella Iranissa, jossa on vaikea liikkua ja saada tietoa ja jossa ilmaiskuja on ollut merkittävästi.
Tannerin mukaan yksittäisen turistin riski joutua esimerkiksi ohjuksen tai lennokin alle on varsin pieni, mutta mahdollinen.
– Teoreettinen riski on olemassa hyvinkin laajalla alueella, hän sanoo.
Hänen mukaansa ohjuksia on osunut myös hotelleihin ja hotellien lähialueille.
– Myös sellaisten hotellien, joissa on suomalaisia, Tanner lisää.
Hän korostaa kuitenkin, ettei yksittäinen turistin vaaraa tule liioitella.
Ulkoministeriö suosittaa turisteja odottamaan
Ulkoministeriö suosittaa turisteja odottamaan rauhassa muutaman päivän tilanteen selkiytymistä.
Tanner kertoo kuitenkin, että vaikutusalueen maiden edustustot jakavat tietoa niille, jotka haluavat pyrkiä ylittämään oma-aloitteisesti maarajoja. Ensisijainen suositus on kuitenkin odottaa rauhassa.
Ulkoministeriö kertoi STT:lle lauantaina sähköpostitse välittämässään tiiviissä tiedotteessa, että tilanne on vakava ja on syytä varautua sen toistaiseksi jatkuvan.
Ministeriö neuvoo olemaan yhteydessä läheisiin, seuraamaan paikallista mediaa ja noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeistusta.
Finnair on perunut lentonsa Qatarin Dohaan ja Arabiemiraattien Dubaihin ensi perjantaihin saakka Lähi-idän kiristyneen turvallisuustilanteen takia.
Myös useat muut lentoyhtiöt, kuten British Airways, Lufthansa, Norwegian ja Turkish Airlines, peruivat lentojaan alueelle.
Tanner uskoo, että parin päivän sisällä nähdään, miten lentoliikenne vastaa ihmisten tarpeeseen päästä maista pois. Sen vuoksi on järkevää odottaa pari päivää.
Tiedotteita päivitetään tilanteen mukaan
Iranissa on kuollut lauantaina alkaneen sodan aikana 555 ihmistä Israelin ja Yhdysvaltojen iskuissa, sanoo Iranin Punainen Puolikuu.
Iranin vastaiskut ovat surmanneet useita ihmisiä Israelissa ja Persianlahden maissa.
Ulkoministeriö jakaa ajankohtaista tietoa matkustustiedotteissa, joita päivitetään tilanteen mukaan. Tällä hetkellä Iraniin ja moneen maahan vaikutusalueella suositellaan välttämään matkustamista.
– Nopeampaa tietoa välitetään push-ilmoituksilla matkustusilmoituksen tehneille suoraan, Tanner lisää.
Tietoa on saatavilla myös esimerkiksi Suomen ulkomaanedustustojen ja ulkoministeriön sosiaalisen median kanavilla.