Ranskan presidentin mukaan maan ydinasepelotetta on kovennettava. Maa aikoo lisätä ydinaseidensa määrää.
Ranska aikoo kasvattaa ydinasearsenaalinsa kokoa ja vahvistaa pelotevoimaansa, presidentti Emmanuel Macron kertoi puheessaan Bretagnen sukellusvenetukikohdassa. Macronin mukaan ydinkärkien määrän lisäämiseen syynä on se, että riski käyttää ydinaseita maailmanlaajuisissa konflikteissa on kasvanut.
– Käynnissä on riskialtis geopoliittinen mullistus, Macron sanoo.
Ranskalla on arvioitu olevan tällä hetkellä noin 290 ydinkärkeä.
Puheessaan Macron esitteli, miten Ranska EU:n ainoana ydinasemaana voisi turvata EU:ta. Hän ei avannut tarkemmin Ranskan ydinasearsenaalin yksityiskohtia. Macron sanoi, että osa Ranskan kumppanimaista Euroopassa on valmis keskustelemaan yhteisistä ydinharjoituksista.
– Saksalla on avain rooli, mutta myös Puola, Hollanti, Belgia ja Tanska ovat mukana, Macron jatkoi.
Macronin mukaan Ranska on keskustellut avoimesti ydinasepelotteen kasvattamisesta Yhdysvaltain ja Britannian kanssa.
Macronin mukaan päätösvalta ydinaseiden käytöstä pysyy Ranskan presidentillä.