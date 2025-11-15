Lapin pelastuslaitos opastaa ulkomaalaisia pärjäämään Suomen talvisessa luonnossa animaatiovideolla.

Lappiin on satanut viime aikoina kosolti lunta ja pakkanenkin on kirinyt jo tuntuviin lukemiin. Näitä talvisen paukkuvia olosuhteita tulee Lappiin ihailemaan nyt kotimaan vieraiden lisäksi myös kosolti ulkomaalaisia turisteja.

Lapissa odotetaan jälleen tänäkin vuonna, että matkailumäärien ennätykset rikkoutuvat. Tämä tietäisi samalla luonnollisesti lisäkuormitusta terveys- ja pelastustehtävien hoitamiseen. Tällä hetkellä turismi aiheuttaa Lapissa noin 25 prosenttia tehtävistä.

Pelastuslaitos neuvookin Youtubesta löytyvällä animaatiolla englanniksi ulkomailta Suomeen saapuvia turisteja siinä, miten Lapin hyisevässä luonnossa pärjää.

Videolla seikkailevat erilaiset animaatiohahmot, jotka joutuvat erilaisten talvisten pulmien eteen karuissa olosuhteissa:

Minne soittaa, jos hätä iskee metsän keskellä? Miten kerrospukeudutaan pakkaseen? Miten lämmitetään sauna?

Pelastuslaitos mainostaa videon saatteessa, että animaatiovideo sopii "niin ensikertalaisille kuin kokeneillekin matkailijoille".

