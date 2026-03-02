Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtui hiljattain erikoinen välikohtaus. Nyt poliisi paljastaa, mitä tapahtui.

Poliisi kertoo MTV Uutisille uutta tietoa tapauksesta, jossa ylimääräinen ihminen pääsi Finnairin lennolle 26. helmikuuta. Lento myöhästyi tapauksen vuoksi nelisen tuntia.

Komisario Jere Pääkkönen kertoo, että tilanne käynnistyi, kun 46-vuotias suomalaisnainen ryntäsi Finnairin New Yorkin lennolle kesken boardingin eli koneeseen nousun.

– Nainen oli heittänyt matkatavaransa lähtöportille ja juossut jonon ohi koneeseen, josta poliisipartio kävi hakemassa hänet pois.

Komisarion mukaan naisella ei ollut matkalippua ja hän kertoi päässeensä passintarkastuksen läpi seuraamalla lähietäisyydellä toista henkilöä.

– Suomeen hän oli tullut ulkomailta pari päivää aiemmin.

Asiaa tutkitaan ilmailurikkomuksena. Poliisin mukaan rangaistuksena naiselle voidaan määrätä sakko, tai jos asianomistajalla on korvausvaatimuksia, hänet kuulustellaan ja asia viedään käräjäoikeuteen.

Finnairin matkustamoturvallisuuspäällikkö Ida Flykt kertoi perjantaina MTV Uutisille, että kone tyhjennettiin matkustajista.