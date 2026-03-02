Ampumahiihdon parikilpailuissa aiemminkin menestyneet suomalaiskärjet Suvi Minkkinen ja Tero Seppälä olivat hyvässä vauhdissa maanantai-iltana Tukholman olympiastadionilla.

Tukholmassa kisattiin kutsukilpailu Skidskyttekampen. Suomalaisille heltisi tiukan taiston jälkeen kolmossija muiden huippuparien seurassa.



Minkkinen ja Seppälä raivasivat tien loppukilpailuun kolmossijalla alkukilpailussa. Finaalissa vauhti riitti palkintosijalle. Edelle ehättivät niukasti vain Norjan kolmospari Vetle Sjåstad Christiansen ja Juni Arnekleiv sekä Norjan kakkospari Martin Uldal ja Ingrid Landmark Tandrevold.



Voittajaan jäi ankkuriosuuden tehneellä Seppälällä eroa 3,7 sekuntia ja kakkossijaan 2,5 sekuntia. Muut joukkueet jäivät kärkikolmikosta selvästi.