Israel ja Yhdysvallat aloittivat viikonloppuna iskut Iraniin. Mihin Lähi-idän tilanne on eskaloitumassa?
Iran on vastannut iskemällä Israeliin sekä Lähi-idän eri maissa sijaitseviin Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin.
Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei sai surmansa viikonlopun iskuissa.
Iranin vallankumouskaarti julisti "raivoisimman operaation Iranin asevoimien historiassa" rangaistukseksi Khamenein murhaamisesta sen jälkeen, kun tämän kuolema oli vahvistettu.
– Tähän mennessä Yhdysvallat on ilmoittanut, että noin 50 Iranin johtohenkilö on saatu eliminoitua, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Christian Perheentupa.
Perheentuvan mukaan Iranin asevoimien osia on pyritty tuhoamaan siten, että vastaiskukykyä saataisiin pienemmäksi.
Hän korostaa, että kyseessä on operaatio, jonka suunnittelu on alkanut Yhdysvalloissa joiltain osin jopa vuosia sitten. Päätös iskusta syntyi sen sijaan nopeasti, kun mahdollisuus tarjoutui.
– Saatiin riittävän tarkka tiedustelutieto Iranin johdon olinpaikasta ja siitä, että heitä on useita samassa paikassa ja kyetään sinne iskemään.