Lumi-laukkumerkin perustajan mukaan vain elävä keskusta voi tarjota kivijalkakaupoille mahdollisuuden kannattavaan arkeen. Nykyinen hiljaiselo ei riitä ylläpitämään yrittäjyyttä halki vuoden.

Kivijalkayrittäjien ahdinko Helsingin ydinkeskustassa jatkuu.

Yksi tuoreimmista lopettajista on suositun Lumi-laukkumerkin perustaja Sanna Kantola, joka vuosien taistelun jälkeen luopuu myymälästään. Kauppa ehti toimia Senaatintorin kupeessa 15 vuotta.

Kantola kertoo sulkevansa liikkeen, koska se ei ole kannattava. Lisäksi osan vuodesta keskustassa on liian hiljaista kaupan kannalta.

"The rest is history"

Kantolan ura laukkusuunnittelijana alkoi 1990-luvulla. Hän työskenteli muun muassa Ralph Laurenille Yhdysvalloissa New Yorkissa.

Ensimmäiset Lumi-laulut syntyivät huovasta harrastuspohjalta.

– Sitten saatiin niitä myyntiin newyorkilaisiin putiikkeihin ja sieltä sitten Japaniin – ja the rest is history, Kantola kertoi Huomenta Suomessa.

Myös Suomessa vastaanotto oli hyvä – kunnes tuli korona.

– Koko 2020-luku on ollut haastava koko design-kentälle, erikoiskaupalle ja ravintoloillekin. On menty kriisistä toiseen koronapandemiasta, Ukrainassa sotaan ja siitä seuranneeseen talouden tilaan. Meillä ei ollut turisteja moneen vuoteen tarpeeksi Senaatintorilla.

Elinvoimaa torilla ja keskustassa on Kantolan mukaan vain pari-kolme kuukautta vuodesta.

– Kesällä on tosi paljon turisteja, ja silloin suomalaisetkin haluavat lähteä keskustaan, kaupoille ja ihmisten ilmoille. Ja toki myös joulukausi näkyy. Mutta välikuukaudet, joita on kuitenkin yli puolet vuodesta, ovat liian hiljaisia.

Keskusta olisi saatava elämään

Kantolan mukaan kaupunkien keskustat pitäisi pystyä pitämään elinvoimaisina, jotta kauppiaatkin niissä pärjäisivät.

– Toki ihmisten pitää haluta lähteä keskustaan, ja meidän pitää saada tarpeeksi turisteja myös Helsingin keskustaan. Toisaalta heille pitää olla tarjottavaa, että siellä on jatkossakin suomalaisia muotimerkkejä ja suomalaista designia, ettei se mene siihen, että keskusta on täynnä vain halpaliikkeitä ja ylikansallisia ketjuja.

Asiaan voitaisiin Kantolan mukaan vaikuttaa poliittisin keinoin

– Verotuksen ja YEL-maksujen suuruus vaikuttavat tosi vahvasti yritysten toimintaan, hän sanoo.

