Lapin hiihtokeskukset täyttyvät lähiviikkoina kotimaisista turisteista, kun koulujen hiihtolomasesonki alkoi etelästä. Lappiin tullaan pitkien rinteiden ja laajan latuverkon perässä.
MTV Uutiset seurasi hiihtolomasesongin alkua Ylläksellä. Koulujen hiihtolomien aikaan Lapissa on edelleen ulkomaalaisia turisteja, mutta myös suomalaiset lapsiperheet löytävät tiensä pohjoiseen. Suomalaiset ja ulkomaalaiset turistit eroavat aika lailla toisistaan.
– Ulkomaalaiset usein suorittavat bucket list -matkaa, sanoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Miska Jukkola.
Käytännössä ulkomaalaiset hakeutuvat ohjatuille moottorikelkka-, koira- ja revontuliretkille sekä haluavat nähdä poroja. Suomalaiset taas ovat omatoimisempia.
– He lähtevät laduille ja rinteeseen itsenäisesti, tiivistää Jukkola.
Vauhdin hurmaa rinteessä
Vaikka maanantai on virallisesti talviloman ensimmäinen päivä, jo sunnuntaina oli rinteissä vilkasta. Esimerkiksi kymmenvuotias helsinkiläinen Lilly oli jo rinteessä lautoineen nauttimassa talven riemuista.
– Olen Ylläksellä, koska se on paras laskettelupaikka, sanoo Lilly.
Hän pääsi ensimmäistä kertaa kokeilemaan laskettelua suksilla jo kolmivuotiaana ja muutama vuosi sitten sukset vaihtuivat lautaan. Lautailu on kuulemma parempaa kuin suksilla laskettelu.
– Koska siinä saa vauhdin hurmaa, perustelee Lilly ja sanoo lautailevansa Ylläksellä koko viikon.