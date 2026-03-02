Yhdysvaltojen ja Israelin sotatoimet Iraniin laukaisivat myös pahimman lentokriisin sitten koronapandemian.
Iskupäivänä eli lauantaina lentoja peruttiin Lähi-idän lentoasemilla lähes 2 800, sunnuntaina 3 156 ja tänään maanantaina 1 239, kertoo brittilehti The Guardian.
Median mukaan lentokaaos on pahin sitten koronapandemian.
Lentojen peruutukset ovat vaikuttaneet satoihin tuhansiin matkustajiin.
Valtaosa Lähi-idän maiden lentoasemista, myös maailman vilkkain lentoasema eli Dubain lentoasema, on suljettu lentoliikenteeltä.
Lentoasemien lisäksi ainakaan Iranin, Irakin, Kuwaitin, Israelin, Bahrainin, Arabiemiriittien ja Qatarin ilmatiloissa ei ole tänään Flightradar-sivuston mukaan juuri lentoliikennettä ollut.
Myös Finnair on perunut lennot Qatarin Dohaan ja Arabiemiraattien Dubaihin ensi perjantaihin saakka.
Finnair ei myöskään toistaiseksi lennä Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta, yhtiö kertoo.