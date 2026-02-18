Ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomen vierailullaan sievoisia summia viime vuonna – yhteensä 3,7 miljardia euroa.

Suomeen suuntautunut ulkomainen matkailu on noussut uusiin ennätyksiin, kertoo VisitFinland.

Suomessa ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat vuonna 2025 12 prosenttia edellisvuodesta, kun yleisesti Euroopassa kasvu jäi vain kolmeen prosenttiin.

Kaiken kaikkiaan Suomessa yöpyi viime vuonna 7,2 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa.

Matkailijat käyttävät Suomessa rahaa satojen – ja jopa tuhansien eurojen edestä matkansa aikana. Rahaa kuluu muun muassa majoitukseen, ravintoloihin ja elämyksiin. Hövelimmin sitä käytetään Lapissa talvella.

– Kallista on, toteaa Ranskasta Suomeen matkustanut Charlotte Gruel.

Yhteensä matkailijat toivat viime vuonna Suomeen 3,7 miljardia euroa.

Yllättävä ryhmä käyttää rahaa eniten

Erityisesti vapaa-ajan- sekä kokous- ja kongressimatkailijoiden määrässä oli selkeää kasvua vuonna 2025. Kasvua edellisvuoteen oli 13 prosenttia.

Tämä näkyy myös yritysten kassavirrassa.

– Nämä kohderyhmät ja matkailijasegmentit käyttävät eniten rahaa Suomessa. Eli Suomen matkailuelinkeino, matkailuyritykset saavat parhainta tuottoa näistä ryhmistä, kertoo VisitFinlandin asiantuntija Katarina Wakonen.

Ulkomaisten matkailijoiden kasvu Suomessa vuonna 2025 matkan tarkoituksen mukaan. Lähteet: Matkailijamittari, Visit Finland ja TilastokeskusMTV

Konferenssin, kongressin tai messujen vuoksi Suomeen matkustaneet käyttivät rahaa 592 euroa Suomen matkallaan. Keskimäärin ulkomaiset käyttivät Suomen matkallaan rahaa 722 euroa matkaa kohden.

VisitFinlandin mukaan kulutus kohdistui erityisesti majoitukseen, ravintoloihin, liikkumiseen, elämyksiin ja ostoksiin.

Eniten rahaa paloi opiskeluun liittyvissä matkoissa – keskimäärin 1974 euroa matkaa kohden. Lomaa ja vapaa-aikaa Suomessa viettäneet maksoivat lomailustaan 765 euroa per matka. Kyseisen kohderyhmän matkailijoita Suomeen virtasi 15 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Matkailijat käyttivät yhteensä 3,7 miljardia Suomen matkallaan. Meno- ja paluumatkojen lento- ja laivalippuja ei ole laskelmissa mukana. Lähteet: Matkailijamittari, Visit Finland ja TilastokeskusMTV

Tavoitteena ympärivuotista matkailua Suomeen

Matkailun kasvu näkyi erityisesti sesonkien ulkopuolella, mikä on ollut tavoitekin.

– Myös Lapissa ympärivuotisuus parani, kun kesäkauden yöpymiset kasvoivat, mikä on ollut strateginen tavoite. Talvisesonki alkoi aiemmin ja kesti pidempään, ja suurimmat kasvuprosentit nähtiin huhtikuussa ja lokakuussa, VisitFinland kertoo tiedotteessaan.

Kevään välisesonkina yöpymiset kasvoivat koko maassa 16 prosenttia.

Lapissa Wilderness Hotelsin yrittäjänä toimiva Jouko Lappalainen on ilahtunut, että toiminta ei ole rajoittunut vain korkeasesonkiin, eli talvikauteen.

– Yrittäjänä ajattelee, että olisi hyvä, että toiminta olisi tasaisempaa ja sitä olisi ympäri vuoden. Se helpottaa rekrytointia ja saadaan ihmisille työpaikkoja, jotka ovat ei pelkästään sesonkia, vaan pidempiä aikoja, ja voi vakinaistaakin porukkaa. Se on todella positiivinen juttu, Lappalainen kommentoi MTV Uutisille.

Matkailun kasvua vauhdittivat erityisesti kaukomarkkinat, kuten Japani, Kiina, Intia, Taiwan, Yhdysvallat ja Australia.

– Euroopassa eniten kasvua toivat Iso-Britannia, Saksa, Italia ja Ranska, Wakonen listaa.

Samaan aikaan, kun ulkomainen kysyntä on hyvässä kasvussa, kotimainen matkailu on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana yli miljoonalla yöpymisellä.