Iranilaiset tiedotusvälineet kertovat, että Teheranissa on kuultu lauantaina räjähdyksiä. Myös Israeliin on julistettu hätätila.
Tämä tiedetään nyt:
- Iranin pääkaupungissa Teheranissa raportoitiin räjähdyksiä lauantaina.
- Israel kertoi käynnistäneensä "ennaltaehkäisevän hyökkäyksen".
- Israel on julistanut hätätilan Iranin vastaiskun varalta.
- Mediat: Myös Yhdysvallat on käynnistänyt iskut Iraniin.
Israel ilmoitti käynnistäneensä lauantaina ennaltaehkäisevän hyökkäyksen Irania vastaan, uutistoimisto Reuters kertoo.
– Israelin valtio käynnisti ennaltaehkäisevän hyökkäyksen Irania vastaan poistaakseen Israelin valtiota uhkaavat vaarat, puolustusministeri Israel Katz sanoi.
Iranilaiset tiedotusvälineet kertovat, että pääkaupunki Teheranissa on kuultu lauantaina useita räjähdyksiä.