Mestiksen runkosarjan päätteeksi 12 ottelun tappioputkensa katkaissut Joensuun Kiekko-Pojat koki pudotuspelien avauksessaan tylyn 0–6-tappion Jokereille.
SM-liigaan noususta puhunut Kiekko-Pojat ajautui kauden puolivälissä hurjaan tappiokierteeseen, kun se hävisi runkosarjan 24 viimeisestä ottelustaan peräti 20.
Joensuulaiset saivat tämän seurauksena pudotuspeleihin vastaansa runkosarjavoittaja Jokerit, joka rynnisti neljällä kakkoserän maalillaan 6–0-voittoon.
Helsinkiläisten viimeisen maalin tehnyt Jere Henriksson teki ottelussa tehot 1+3. Oliver Suni puolestaan syötti viisi osumaa. Saku Forsblom ja Alexander Forslund tekivät kaksi maalia mieheen.
Muissa otteluissa Kiekko-Vantaa murskasi ottelusarjan avausottelussaan TUTO Hockey:n 6–1. RoKi puolestaan haki Imatralta 2–1-jatkoerävoiton Ketterästä. IPK ja Hermes ovat parhaillaan jatkoerässä tilanteessa 2–2.