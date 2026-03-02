Jääkiekon Mestiksen pudotuspelien avausottelussa Kiekko-Vantaan ja TUTO:n välillä nähtiin taklaus, joka todennäköisesti johtaa pidempään pelikieltoon.
Vantaalla pelatun ottelun ylitettyä puolivälinsä TUTO:n Elis Välilä jysäytti pitkän vauhdinoton päätteeksi rajun taklauksen maalin toiselta puolelta kiertäneen isäntien Hugo Rikkilän päähän.
Rikkilä ei ehtinyt reagoimaan mitenkään Välilän taklaukseen, mutta pääsi kaikeksi onneksi poistumaan omin jaloin kaukalosta.
Ottelun erotuomarit tarkastelivat tilannetta pitkään videolta. Lopulta Välilä ajettiin ulos pelirangaistuksen myötä.
Kiekko-Vantaa aloitti puolivälieräsarjan selvällä 6–1-voitolla. Välieräpaikkaan vaaditaan neljä voittoa.