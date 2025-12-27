Lumivarmuus on yksi Suomen Lapin matkailun myyntivalteista. Varman lumen sesongin alkaminen tuntuu kuitenkin siirtyvän vähitellen eteenpäin.

Turistit tulevat Lappiin joulupukin ja revontulien, mutta myös entistä enemmän lumen takia.

– Minusta se on seikkailu. Se on kuin taikaa, tuo lumi. Ja hauskanpitoa, ihastelee puolalainen Greg Lomzik.

– Lumella on tärkeä rooli lomallamme, koska kotona Englannissa ei ole lunta, komppaa Maria Young.

Matkatoimisto TUI on jo joutunut perumaan Kainuuseen myytyjä matkoja lumenpuutteen vuoksi ja Lapin-matkailijatkin ovat jo huolissaan.

– Kyllä ne kyselee sähköpostissa, että onko varma, että onko lunta. Jotkut soittavatkin. Yritetään tehdä selväksi, että kyllähän nyt joulukuun toisella viikolla varmasti on, mutta joulukuun eka viikko on ehkä semmonen, että ei oo ihan vielä varma, kertoo MTV Uutisille Lapin Luontolomien yrittäjä Peeter Veltson.

Ilmatieteen laitoksen mittaukset Vuotson havaintoasemalta osoittavat lumensyvyyden vaihtelevan vuodesta toiseen. Marraskuun ensimmäisen päivän lukemissa kuudeltakymmeneltä vuodelta näkyy, että mitä lähemmäksi nykyhetkeä tulemme, sitä ohuemmaksi lumikerros käy.

Lumileikkien sesongin alku on siirtynyt myöhemmäksi vuosien saatossa. Mutta vähässäkin lumessa voi aloittaa lumikenkäilyllä, sitten päästään hiihtämään ja kun lunta on 30 senttiä, alkaa jo moottorikelkkailukin. Kun lumi kerran on saatu, sitä riittää Saariselän korkeudella pitkään.

– Lumivarma sesonki jatkuu varmasti toukokuun puoliväliin asti, mutta moottorikelkkailu loppuu yleensä aika lailla huhtikuun alkuun, eräopas Petri Jaakonsaari Lapin Luontolomista kertoo.

Keväthangista tosin nauttivat vain suomalaiset. Ulkomaalaiset turistit katoavat Lapista pääsiäisenä.