Keskeinen öljynkuljetusväylä on nyt säpissä, Iran vakuuttaa.

Hormuzinsalmi on suljettu ja Iran tulee ampumaan kaikkia ohi kulkemaan yrittäviä aluksia, kertoo iranilaismedia uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Jos joku yrittää ohittaa sen, vallankumouskaartin ja laivaston sankarit sytyttävät alukset tuleen, kommentoi Iranin vallankumouskaartin ylipäällikön vanhempi neuvonantaja Ebrahim Jabari Iranin välittämässä lausunnossa.

Reutersin mukaan kyseessä on Iranin selkein varoitus sitten lauantain, jolloin se ilmoitti aluksille sulkevansa vientireitin. Salmen läpi kulkuu viidesosa maailmanlaajuisista öljyvirroista, ja kuljetusten pysähtyminen nostaa raakaöljyn hintoja jyrkästi.

Hormuzinsalmen täydellinen sulku voisi johtaa maailmalla vakavaan öljyn hintakriisiin, sanoi Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto viikonloppuna STT:lle.Lyhyt, muutamia päiviä kestävä sulku näkyisi Kuusiston mukaan öljyn tilapäisenä hintapiikkinä, joka kuitenkin normalisoituisi varsin nopeasti.

Mikäli salmen täysi sulku sen sijaan kestäisi viikkoja, oltaisiin maailmalla pulassa.

– Näkisin, että sellaisessa vakavassa skenaariossa, jossa salmi olisi pidempään kiinni, voisivat öljyn hinnat hyvinkin nousta yli 100 dollariin barrelilta, Kuusisto sanoo.

Nyt barreli Brentiä maksaa hieman reilut 78 dollaria.

Hormuzinsalmi on maailman tärkein öljynvientireitti, joka yhdistää suurimmat Persianlahden öljyntuottajat, kuten Saudi-Arabian, Iranin, Irakin ja Arabiemiraatit Omaninlahteen ja Arabianmereen.

Kapeimmillaan 33 kilometriä leveä salmi suljettiin Yhdysvaltojen ja Israelin lauantaina aloittamien Iran-iskujen jälkeen. Tämän jälkeen salmesta on päässyt läpi vain valikoitu määrä aluksia.