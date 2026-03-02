Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan kyse ei ole loputtomasta sodasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo tehneensä päätöksen Iraniin iskemisestä, sillä hänen mukaansa kyseessä oli viimeinen ja paras mahdollisuus tehdä loppu Iranin väitetystä ydinaseohjelmasta.

Trumpin mukaan Iranin ballististen ohjusten ohjelma oli kasvamassa kiihtyvää tahtia. Trump väittää, että Iranilla olisi pian ollut ohjuksia, joiden lentosäde olisi yltänyt Yhdysvaltoihin asti.

Valkoisessa talossa puhuneen Trumpin mukaan Yhdysvaltain operaatio Iranissa etenee etuajassa aikataulusta, mutta saattaa silti kestää arvioitua kauemmin.

Trump toisti aiemmat puheensa siitä, että Iran kieltäytyi lopettamasta ydinohjelmaansa ja ydinaseen kehittämistä.

Yhdysvalloilla on kirkas tavoite: Tuhota Iranin ohjusteollisuus täysin ja varmistaa, ettei maa voi rahoittaa tai ohjata joukkoja rajojensa ulkopuolella, Trump paaluttaa.

Trumpin mukaan operaatiossa on tuhottu 10 Iranin laivaa ja operaatio on matkalla kohti helppoa voittoa. Operaation arvioidusta kestosta, 4–5 viikosta ollaan Trumpin mukaan etuajassa, mutta se voi jatkua presidentin mukaan kauemminkin.

1:57 Iskut Lähi-idässä jatkuvat – USA: Jatkamme tavoitteidemme saavuttamiseen asti

Rutte: Natolla ei mitään suunnitelmia olla mukana

Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan puolustusliitolla ei ole kertakaikkiaan mitään suunnitelmia olla mukana Iranin operaatiossa. Rutte kehui Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia Saksan ARD-televisiokanavalla. Rutten mukaan oli erittäin tärkeää, että Trump ryhtyi toimeen Iranissa. Rutten mukaan on erittäin tärkeää, että Iranin kykyä kehittää ydinaseita ja ballistisia ohjuksia heikennetään.

Rutte ei usko, että Yhdysvallat aliarvioi Iranin vastaiskujen voiman. Trump oli aiemmin maanantaina kertonut CNN:lle, että Iranin vastaiskut muihin arabimaihin yllättivät häntä eniten operaatiossa.

Yhdysvallat julisti ilmaherruuden

Yhdysvaltain asevoimat sanoi aiemmin maanantaina saavuttaneensa ilmatilan hallinnan Iranissa.

Asevoimien komentajan Dan Cainen mukaan ilmaherruus parantaa yhdysvaltalaisjoukkojen suojaa ja mahdollistaa operaatioiden jatkumisen alueella. Caine kommentoi asiaa maanantaina lehdistötilaisuudessa.

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth puolestaan kertoi, ettei Yhdysvaltain joukkoja ole tällä hetkellä Iranissa maankamaralla. Hegseth lisäsi, että Yhdysvallat on valmis etenemään Iranissa niin pitkälle kuin on tarpeen.

Trump sanoi New York Postille antamassaan haastattelussa, ettei epäröi lähettää maajoukkoja Iraniin, jos se on tarpeellista.

"Nyt ei ole kyse Irakista"

Puolustusministeri, tosin itsensä sotaministeriksi julistanut Hegseth arvioi maanantaina, että Yhdysvaltain sotatoimet Iranissa saattavat kestää kahdesta viikosta kuuteen viikkoon. Tilanne voi hänen mukaansa myös muuttua. Hegseth painotti, että kyse ei kuitenkaan ole loputtomasta sodasta.

– Nyt ei ole kyse Irakista. Tämä ei ole loputonta. Meidän sukupolvemme tietää paremmin ja niin tietää myös presidenttimme, Hegseth sanoi lehdistötilaisuudessa.

Hegseth pyrki muutenkin erottamaan sotatoimet Iranissa Yhdysvaltojen aiemmista pitkäaikaisista operaatioista Lähi-idässä. Puolustusministerin mukaan Yhdysvaltain iskuissa Iraniin ei ole kyse demokratian rakentamisesta.

Hegsethin mukaan Yhdysvallat taistelee voittaakseen.

– Ei typeriä voimankäyttösääntöjä, ei kansakunnan rakentamisen suota, ei harjoitusta demokratian rakentamiseksi. Ei poliittisesti korrekteja sotia. Taistelemme voittaaksemme emmekä tuhlaa aikaa emmekä ihmishenkiä, puolustusministeri sanoi.