Norjan Johannes Hösflot Kläbo nappasi uransa viidennen kerran Tour de Skin kokonaisvoiton. Hänestä tuli samalla ensimmäinen hiihtäjä, joka yltää tähän saavutukseen. Suomalaisista kovan väläytyksen antoi uransa parhaan sijoituksen maailmancupissa hiihtänyt Petteri Koivisto.
Alpe Cermisin loppunousun voittoon hiihti Norjan Mattis Stenshagen ennen Ranskan Jules Lapierreä ja maanmiestään Emil Iverseniä. Kläbo tuli maaliin sijalla 12, jääden minuutin verran kärjestä. Petteri Koivisto oli upeasti 14:s.
Koiviston paras suoritus parani kymmenellä pykälällä. Hän oli hiihtänyt Toblachin 20 kilometrin kisassa sijalle 24.
Kläbon johto hupeni viimeisellä etapilla minuutin verran, sillä toiseksi kokonaistilanteessa tuli Stenshagen. Kolmas oli Norjan Harald Östberg Amundsen. Kläbo nousi viidennellä voitollaan yksin voittojen määrässä kärkeen. Sveitsin Dario Colognalla, Puolan Justyna Kowalczykillä ja Norjan Therese Johaugilla on neljä voittoa.
Suomalaisista parhaan sijoituksen kokonaistuloksissa otti Perttu Hyvärinen, joka oli 20:s. Koivisto nousi hienolla hiihdollaan sijalle 21. oli 33:s ja 46:s.