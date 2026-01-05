MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä sai suomalaishiihtäjien olympiakunnosta joitain vastauksia Tour de Skiltä, mutta paljon on vielä arvailujen varassa.

Sunnuntaina päättyneen Tourin suomalainen valopilkku oli lauantaina Val di Fiemmen sprintin voittanut Jasmi Joensuu, joka näyttää tässä vaiheessa jopa suurimmalta suomalaiselta mitalisuosikilta.

Olympialaisissa hiihdetään samoissa Val di Fiemmen maisemissa ja sprintissä niin ikään perinteisellä hiihtotavalla.

– Jasmi Joensuu ehkä jopa vähän nosti omia mitalimahdollisuuksiaan. Vaikka sprintistä puuttuikin muutamia kovia nimiä, hän osoitti sen, että hän on yksi kovista, Isometsä arvioi.

Sen sijaan Tourin kesken jättäneiden Iivo ja Kerttu Niskasen sekä Krista Pärmäkosken tilanne näyttää vaikeammalta. Pärmäkosken vauhti on ollut pahasti hukassa.

– Kyllähän Krista Pärmäkosken tilanteesta penkkiurheileva kansan on pakko olla huolissaan, Isometsä myöntää.

– Hän on tällä hetkellä niin kaukana siitä tasosta, kuinka hyvä hiihtäjä hän on. Näen kyllä melkein mahdottomana, että hän sieltä nousisi mitalihiihtäjäksi, mutta toivotaan, että Krista tekee mahdottomasta mahdollisen.