Sprinttitykki Jasmi Joensuulta ei voinut odottaa ihmeitä raskaassa Alpe Cermisin nousussa, mutta suomalaistähden romahdus Tour de Skin päätöspäivänä oli silti odotettua rajumpi.
Lauantaina uransa ensimmäisen maailmancupin ykköstilan Val di Fiemmen sprintissä ottanut Joensuu oli Tourin päätöspäivään lähdettäessä kokonaiskisan toisella sijalla.
Joensuu ei kuitenkaan pysynyt 10 kilometrin vapaan hiihtotavan reitillä muiden vauhdissa ja hyytyi vaativassa loppunousussa sijalle 34.
Tappio kisan voittaneelle Norjan Karoline Simpson-Larsenille tuli lähes kolme ja puoli minuuttia, mikä pudotti Joensuun Tour de Skin kokonaistuloksissa vasta yhdeksänneksi.
– Lässähti aika pahastikin. Kyllä me odotimme, että palkintopallisija tulisi, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä toteaa.
– Jasmi Joensuu on ollut niin hyvässä kunnossa, joten ajattelin, että hän kestäisi loppunousunkin. Mutta kyllä oli ilmapallosta puhallettu kaikki ilmat pihalle. Tämä päivä oli suuri pettymys suomalaisnaisten hiihdon osalta.