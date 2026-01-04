– Jasmi Joensuu on ollut niin hyvässä kunnossa, joten ajattelin, että hän kestäisi loppunousunkin. Mutta kyllä oli ilmapallosta puhallettu kaikki ilmat pihalle. Tämä päivä oli suuri pettymys suomalaisnaisten hiihdon osalta.

– Lässähti aika pahastikin. Kyllä me odotimme, että palkintopallisija tulisi, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä toteaa.

Tappio kisan voittaneelle Norjan Karoline Simpson-Larsenille tuli lähes kolme ja puoli minuuttia, mikä pudotti Joensuun Tour de Skin kokonaistuloksissa vasta yhdeksänneksi.

Joensuu ei kuitenkaan pysynyt 10 kilometrin vapaan hiihtotavan reitillä muiden vauhdissa ja hyytyi vaativassa loppunousussa sijalle 34.

– Kokonaisuutena oli ihan kohtuullista, mutta odotin kyllä vähän enemmän. Kerttu Niskasen keskeyttäminen tässä loppuvaiheessa oli iso takaisku, Isometsä tiivisti naisten maajoukkueen kiertueen.