– Jokainen ymmärtää, ettei se voi olla pelkästään kuntokysymys. Hänhän todennäköisesti hiihtäisi tuota vauhtia, vaikkei olisi kesällä treenannut yhtään. Kyllä se Trondheimissa ja Davosissa tullut sairastelu on jättänyt kroppaan jotakin. Mitään muuta selitystä ei ole, Isometsä kommentoi Hiihtoniilojen tuoreimmassa jaksossa.
– Nyt sitten taistellaan aikaa vastaan, että kerkeääkö se sairastelun jättämä jälki lähteä pois, asiantuntija jatkaa viitaten kuukauden päästä alkaviin olympialaisiin.
Isometsä huomauttaa, että Pärmäkosken vaikeudet heikentävät erityisesti Suomen naisten viestimenestysmahdollisuuksia viiden renkaan kisoissa. Kun Venäjä on sivussa, ja Saksa heikentynyt Victoria Carlin dopingkäryn myötä, mitalisauma olisi kirkas.
– Jos tällä hetkellä pitäisi valita viestijoukkue, niin hän ei siinä olisi, Isometsä summaa raa'an rehellisesti Pärmäkoskesta.