Jere Karalahti puhuu podcastissa suoraan huumeiden käytöstään. Päihteet ovat olleet vuosikymmeniä osa hänen elämäänsä.

Huumesyytteissä oleva ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti puhuu päihteiden käytöstään ja ajastaan tutkintavankeudessa Podwayn Erikoisjaksot-osiossa, joka julkaistiin tänään.

Karalahti kertoo, että hän eli raskaita vuosia ennen huumerikosepäilyjä. Hänen äitinsä kuoli toistuvien sairausjaksojen päätteeksi, hänelle tuli avioero, henkilökohtainen konkurssi ja päihteiden käytön seurauksena hänelle aiheutui vaikea sydämen vajaatoiminta.

– Mä en tavallaan myöskään olisi halunnut, enkä ehkä pystynyt enkä selvinnyt ilman tiettyjä päihteitä. Se on kuitenkin ollut niin iso osa mun elämää aina.

Hän kertoi hakeneensa päihteistä turrutusta tunteilleen ja ajatuksilleen vaikeina aikoina.

– Jos olisin pelkästään ehkä jopa juonut vain alkoholia suruun ja ongelmiin, niin jälki olisi ollut tosi paljon pahempaa.

Hän kuitenkin sanoo, että näkee nyt tapahtuneen olevan hyvä hetki laittaa raisuksikin käynyt elämä takaisin raiteilleen. Haastattelussa Karalahti kertoo käyttäneensä huumeita viimeksi ennen tutkintavankeutta ja alkoholia eräänä päivänä vapautumisen jälkeen "tilanteen nollaamiseksi".

Karalahti päihteistä: "Kyllähän se lähtee välillä käsistä"

Karalahti myöntää ostaneensa elämänsä aikana yli sadoilla tuhansilla euroilla päihteitä käyttöönsä. Aineita on käytetty konserteissa ja festivaaleilla. Hän myöntää, että päihteiden käyttö ja juhliminen on ollut paikoin varsin rajuakin, ja hänen toleranssinsa päihteisiin on kasvanut suureksi.

– Kyllä se on aika hurjaa se touhu.

Hän kertoo, että juhliessa hän on saattanut käyttää lukuisia grammojakin kokaiinia päivässä.

Samoja teemoja käytiin läpi myös taannoin oikeudenkäynnissä, jossa syyttäjä syyttää Karalahden hankkineen huomattavia määriä huumeita myyntiä varten. Karalahti kertoo aineiden olleen hänen omaan käyttöönsä. Hän sanoo huumeiden myynnin olevan vastoin hänen periaatteitaan.

– Kyllähän mä pystyn aloittamaan aamun isollakin annoksella. Ei tämä mikään kehumisen aihe tai ylpeyden aihe ole, mutta mulle on 35 vuoden aikana kehittynyt varmasti yksi kovimmista toleransseista, hän sanoo.

– Kyllähän se lähtee välillä käsistä, eihän siinä mitään, se myönnettäköön, rapatessa roiskuu ja lujaakin.

"En suosittele kenellekään mitään päihteitä"

Karalahti toteaa podcastissa, ettei hän koskaan olisi halunnut kertoa omasta päihdehistoriastaan julkisuudessa, koska mieltää yhä olevansa mahdollisesti esikuva joillekin jääkiekkoilijanuorille. Hän perustelee osaltaan tällä myös vaikenemistaan poliisikuulusteluissa, koska hän tiesi siellä kerrottujen asioiden tulevan julkisuuteen.

Kovien syytteiden vuoksi hän kuitenkin katsoo, että hänen on ollut avattava käyttömääriään myös oikeussalissa ja siten julkisuudessa.

– Mä olen varmasti huono puhumaan päihteistä, koska mulle myös alkoholi on päihde muiden joukossa. Jos mä juon pullon viskiä, olen aika eri tyyppi mitä mä oon jos teen jotain muuta. Kaikki ei sovi kaikille.

– En mä suosittele kenellekään mitään päihteitä muutenkaan, mutta niin moni käyttää nykyään jotain. Jos se ei sovi sulle, niin kyllä se kannattaa jättää pois sitten, hän sanoo.

Juttu jatkuu videon alla.

1:01 "Urheilu laittoi minut taas ruotuun." Näin Jere Karalahti kuvaili arkeaan vain hieman ennen kiinniottoa.

Onko Jere Karalahti päihderiippuvainen? "Varmaan joo"

Kysyttäessä päihteiden tuomia hyötyjä Karalahden perheen elämään, hän toteaa, että tuskin niistä perheelle mitään hyvää on seurannut. Hän kuitenkin kokee, että päihteet ovat osa häntä.

– Päihteet ovat kuuluneet osana mun elämään. Mä ymmärrän, että se on todella vaikea yhteiskunnan puolelta ymmärtää sitä, mutta se on meillä ollut arkipäivää. Mä oon niin kuin kasvanut siihen pikkupojasta asti, hän kertoo viitaten nuoruuteensa Tapulikaupungissa.

– Tää on ollut osa mun elämää aina ja on edelleen.

Karalahti oli NHL-aikoina viisi kertaa katkoklinikalla ja Suomessakin muutaman kerran. Haastattelussa kysytään, onko Karalahti päihderiippuvainen.

– Kyllä voisi varmaan sanoa, varmaan joo, hän vastaa.

– Tämä on niin kaksipiippuinen juttu. En mä osaisi kuvitella elämää ilman päihteitä, mutta ehkä se on myös pakko hyväksyä se asia.

Vuonna 2008 Karalahti oli juhlimisen seurauksena yli viikon koomassa, jonka jälkeen hän oli yhdeksän vuotta selvin päin. Hän toteaa, että ei halunnut elää raittiina.

– Mulle tuli sellainen piste ja fiilis siitä, että ei tämäkään elämä ole mua varten. Ei se ole mun juttu. Mieluummin elän oman näköistä elämääni ja sitten mitä ikinä tapahtuukaan, se tehdään saappaat jalassa.

Jätti kiekkokaukalot vuonna 2016

Karalahti teki läpimurtonsa HIFK:n liigajoukkueessa 1990-luvun puolivälissä ja saavutti helsinkiläisjoukkueessa Suomen mestaruuden 1998.

Hän siirtyi NHL:ään kaudella 1999 – 2000, mutta runkosarjaotteluita Los Angeles Kingsissä ja Nashville Predatorsissa kertyi kolmen kauden aikana vain 149.

NHL-ura kariutui, kun Karalahti ei kyennyt sitoutumaan NHL:n päihdeohjelmaan.

Sen jälkeen Karalahti pelasi Euroopan huippusarjoista kotimaisen SM-liigan lisäksi KHL:ssä sekä Ruotsin ja Saksan pääsarjoissa.

Karalahti edusti Suomea useissa arvokilpailuissa ja saavutti kolme MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin. Hänet valittiin kahdesti MM-kilpailujen tähdistökentälliseen. Karalahti lopetti pelaajauransa 2016.

Karalahdesta on julkaistu peliuran jälkeen kirja ja dokumenttielokuva.

Karalahti on tällä hetkellä syytteessä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta ja yhdestä perusmuotoisesta huumerikoksesta. Syyttäjän mukaan Karalahti hankki suuria määriä huumeita levitykseen. Karalahden mukaan huumeet menivät omaan käyttöön.

Oikeudenkäynti alkoi tammikuun lopussa Helsingin käräjäoikeudessa ja tuomio annetaan myöhemmin. Karalahti vapautui tutkintavankeudesta helmikuussa.

5:37 Sellipuheet-ohjelmassa puitiin helmikuussa, mitä Karalahden rikossyytteistä tiedetään.