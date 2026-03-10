Fingrid ei epäile sabotaasia.
Suomen ja Ruotsin välisessä Fenno-Skan 2 -kaapelissa on havaittu häiriö, kertoo Fingrid.
Häiriö tapahtui tiistaiaamuna kello 7.13. Sen syytä selvitetään parhaillaan.
– Mikään ei viittaa sabotaasiin, kertoo yksikön päällikkö Jonne Jäppinen Fingridistä MTV Uutisille.
– Vaikuttaa selkeältä tekniseltä vialta ja toivotaan, että kaapeli saadaan pikaisestikin takaisin käyttöön, hän jatkaa.
Jäppinen kuitenkin painottaa, että varmaksi vian syytä ei voida sanoa ennen kuin tapaus on tutkittu kunnolla.
Fingridin mukaan Raumalle sijaitsevalle pääteasemalle on menossa huoltohenkilökuntaa.
– Kaapelissa ei ole mitään vikaa, Jäppinen sanoo.
Vastaavankaltaisia häiriöitä tapahtuu Jäppisen mukaan "silloin tällöin", ehkä jokunen vuosittain.