Ensimmäisissä olympialaisissaan hiihtävä Niko Anttola sairastui Tour de Skin jälkeen.

Niko Anttola sivakoi joulukuussa maailmancupin osakilpailuissa salonkikelpoisesti muun muassa sijoille 13, 14 ja 15. Kauteensa mies on kohtalaisen tyytyväinen.

– Muutamia hyviä suorituksia on tullut. Alkukausi oli ehkä vähän vaikea. Joulukuu meni ihan hyvin. Vuodenvaihteessa oli vähän pientä ongelmaa, mutta nyt on mennyt taas parempaan suuntaan, Anttola raportoi Val di Fiemmessä.

Tour de Skin 22-vuotias suomalainen jätti kesken, kun vuosi vaihtui. Olo ei tuntunut tuolloin normaalilta.

– Tourin jälkeen tuli vähän sairastumista, ei sen kummempaa.

Anttola tarkentaa kysyttäessä, että kyse oli hengitystieinfektiossa. Siitä meni hänen mukaansa viikko pari ennen kuin hän pääsi taas kunnolla toimimaan.

Miehen ainoa tammikuussa hiihtämä kisa oli toissa sunnuntaina Gomsissa. 20 kilometrin perinteisen otatus toi sijalukeman 48.

Uran parasta kohti