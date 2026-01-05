MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä siirtäisi maastohiihtokalenterissa arvostustaan menettäneen Tour de Skin maailmancup-kauden päätöstapahtumaksi.

Sunnuntaina päättynyt Tour de Ski -kiertue puhutti monellakin tapaa. Ensinnäkin se käyntiin tällä kertaa ainoastaan Italian maaperällä ja vain kahdessa kisapaikassa. Hiihdettävää kertyi kahden sprintin lisäksi vaivaiset 45 kilometriä. Osakilpailuja oli kaikkiaan kuusi.

Rasitukseltaan poikkeuksellisen helppo Tour houkutteli viivalle lähes kaikki tähtihiihtäjät, mutta keskeytyksiä nähtiin silti iso määrä. Kauden päätapahtuma, talviolympialaiset, on kuukauden päässä.

Tour de Skille osallistuminen on ollut vuosien saatossa elinehto, jos hiihtäjä on halunnut tavoitella maailmancupin kokonaisvoittoa. Ainoa poikkeus on Norjan hirmuveturi Johannes Hösflot Kläbo, joka valloitti kokonaiskisan keväällä 2018 osallistumatta Tourille. Kaudella 2023–2024 hän voitti käsittämättömät 16 kilpailua, mutta jäi maailmancupissa kakkoseksi jätettyään Tourin väliin.

Perinteikkään kiertueen merkitys on siis iso koko maailmancup-kauden pistepotissa. Siksi Isometsä näkisi sen mieluusti arvokisojen jälkeen kevään päätöstapahtumana, Pohjois-Amerikan minikiertueen sijaan.

– Siitä (Tourista) tehtäisiin maailmancupin finaali. Viimeiset kisat, kaikki hiihtäjät olisivat paikalla. Siellä olisivat isot rahat jaossa, siellä ratkeaisi maailmancup. Eikä tarvitsisi niin välittää, vaikka vähän väsyttäisikin. Maaliintuloprosentti kasvaisi varmasti aika huomattavasti, Isometsä linjaa Hiihtoniilojen tuoreimmassa jaksossa.

Isometsä peräänkuuluttaa myös paluuta Tourin alkuaikojen ideaan: startteja useampaan maahan ja kisakilometrit lähemmäksi sataa. Tällöin Tour olisi "mahtava huipennus" kaudella.

– Kun se on raastava kilpailu, todella kova, niin se viehättää ihmisiä ja urheilijoita.

Isometsä kritisoi jutun yllä olevalla videolla myös Tourilla nähtyä uutuuskisaa, eräyhteislähtöä. Hiihtoniilojen uuden jakson näet kokonaisuudessaan maksutta MTV Katsomossa!