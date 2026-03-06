Minja Korhonen voitti ensimmäistä kertaa urallaan maailmancupin osakilpailun. Hän päihitti Salpausselän kiritaistossa norjalaishirmun.

Minja Korhonen lähti mäkiosuuden jälkeen yhdistetyn maailmancup-osakilpailun viiden kilometrin hiihto-osuudelle toisella sijalla. Hän tavoitti Lahden ladulla nopeasti mäkiosuuden vieneen Yhdysvaltain Alexa Brabecin.

Norjan mahtinainen Ida Marie Hagen nousi takaa Korhosen ja Brabecin kantaan. Brabec putosi hiljalleen Hagenin ja Korhosen kintereiltä.

Lopussa Korhonen teki kovan iskun ja kaarsi maalisuoralle kärkisijalla.

Vaikka vastassa oli naisten yhdistettyä dominoinut hurja hiihtäjä, Korhonen onnistui päihittämään Hagenin ja voitti maailmancupin osakilpailun ensimmäisenä suomalaisena yhdistetyn naisena. Brabec sijoittui kolmanneksi.

Heta Hirvonen oli kisassa seitsemäs.

Hagen oli voittanut tätä ennen kahta vaille kaikki tämän kauden maailmancup-kisat. Nyt tilille tuli sesongin kolmas kisa, jota hän ei onnistunut viemään.

Korhonen oli aiemmin yltänyt maailmancup-kilpailuissa parhaimmillaan toiseksi.

"Uskomatonta"

Korhonen uskoi ymmärtävänsä tuoreen saavutuksensa arvon kunnolla vasta myöhemmin.

– En ole koskaan hymyillyt näin paljon kisan jälkeen. En tunne väsymystä ehkä siksi, koska olen niin tunnekuohussa. Tämä on uskomatonta, hän tunnelmoi kansainvälisessä tv-haastattelussa.

Suomalainen korosti tietävänsä Hagenin erittäin hyväksi hiihtäjäksi.

– Olin todella yllättynyt, että tulin maaliin ensimmäisenä, Korhonen iloitsi.