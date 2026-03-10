Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo Instagramissa jättäneensä tänään eropyynnön TPS:n hallituksesta.
Virran mukaan tasa-arvo ja oikeus olla vapaasti oma itsensä kuuluu myös urheiluun.
– Me tiedämme, että meillä on vielä valtavasti töitä tehtävänä sen eteen, että myös urheilumaailmassa jokainen voisi olla turvassa sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta.
– Valitettavasti tämä työ on tehty hyvin vaikeaksi. Näemme sen maailmalla, jossa vähemmistöihin kuuluvia urheilijoita ja heidän oikeuksiaan sorretaan, Virta kirjoittaa Instagramissa.
VIrta kirjoittaa jättäneensä tänään eropyynnön TPS:n hallituksesta viime päivien tapahtumien seurauksena.
– Minulle arvot ovat asia, josta en tingi.
Kohu sai alkunsa, kun TPS:n hallituksessa istunut Virta arvotti sosiaalisen median tilillään joukkueen pelaajaa Veli-Matti Savinaista kovasanaisesti arvostelevan kirjoituksen.
Kirjoituksessa Savinaista arvosteltiin siitä, että hän ei suostunut pelaamaan Pride-teemaisessa pelipaidassa viime lauantain ottelussa.
"Menestystä loppukauteen"
Sofia Virta painottaa, että urheilua ei voida tarkastella irrallaan muusta maailmasta.
– Ei etenkään silloin, kun käytävä keskustelu asettaa kyseenalaiseksi sen, ovatko kaikki ihmiset aidosti tässä maailmassa yhtä arvokkaita.