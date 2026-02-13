Norjan Johannes Hösflot Kläbo voitti 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kisan Milano-Cortinan talviolympialaisissa. Samalla hän nousi nimekkääseen joukkoon.

Kläbo, 29, on voittanut kisoissa kaikki kolme kisattua matkaa ja on urallaan nyt voittanut kahdeksan olympiakultaa. Sillä hän nousi kolmen norjalaislegendan rinnalle eniten kultamitaleita talviolympialaisissa voittaneena. Muut kahdeksan kullan urheilijat ovat hiihtäjät Marit Björgen ja Björn Dählie sekä ampumahiihtäjä Ole Einar Björndalen.

– Upeaa tehdä tämä näin. Tämä on erityistä. Tätä matkaa olen ajatellut eniten ja tällä olen halunnut pärjätä. Ihmiset ovat olleet epävarmoja siitä, pitäisikö minun hiihtää tämä matka, ja ehkä muiden olisi kilpailtava tällä matkalla, Kläbo sanoi uutistoimisto NTB:n mukaan.

Hopealle hiihti Ranskan Mathis Desloges, joka jäi Kläbosta 4,9 sekuntia. Norjan Einar Hedegart saavutti pronssin.

Suomalaiset jäivät kauas kärkisijoista. Arsi Ruuskanen jäi voittajasta minuutin ja 14,4 sekuntia ja oli 18:s. Niko Anttola oli 25:s, Emil Liekari 47:s ja Joni Mäki 48:s.