Monoliittien aika on ohi ja sodassa eniten tuhoa aiheuttavat tällä hetkellä droonit, sanoo asiantuntija.

Monitoimihävittäjien ja panssarivaunujen kaltaiset raskaat sotakalustot eivät sovi verkostoituneeseen ja hajautettuun sodankäyntiin, linjaa insinöörieversti (evp) Jyri Kosola.

Puolustusvoimien entisen tutkimuspäällikön mukaan droonit ovat mullistaneet sotimista Ukrainassa aiheuttaen ylivoimaisesti suurimman osan tappioista.

Nyt on käynnissä uusi vallankumous, jollaista ei ole ennen nähty. Siinä koneet eivät ole enää ihmisen apuvälineitä vaan itsenäisiä toimijoita.

Ukraina on osoittanut, että koneiden sota on jo alkanut.

Kosola kertoo Koneiden sota -kirjassaan yrittäneensä useasti herätellä Puolustusvoimia tuleviin muutoksiin – tuloksetta. Puolustusvoimien kaltainen organisaatio ei voi hänen mukaansa kääntyä nopeasti, mutta kyllä rivien välistä turhautumisen aistii.

Kosolan monoliiteiksi kutsumat raskaat järjestelmät, joissa kaikki toiminnot on sijoitettu samaan fyysiseen lavettiin, ovat tulleet tiensä päähän.

Ukraina käy modernia sotaa

Ukrainan sodassa ollaankin tilanteessa, jossa 70 prosenttia kalusto- ja miehistötappioista on droonien aiheuttamia.

Moninkertaisesti kalliimmat ohjukset, miinat ja tykistökranaatit aiheuttavat tappioista enää vain vajaan kolmanneksen.

Lisäksi droonit ja muut sodankäynnin koneet ovat yhä enemmän ohjelmistopohjaisia, joten niitä voi tarvittaessa päivittää tai niiden tehtäväkuvaa muuttaa kirjaimellisesti lennosta.