Vanhat suosikit pitävät pintansa kouluruokalemppareina. Yhä useampi lapsi ja nuori innostuu kuitenkin myös uusista, kansainvälisistä mauista.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry kertoo tiedotteessaan tämän päivän kouluruokasuosikeista. Koko Suomen kattavia virallisia kouluruokasuosikkilistoja ei viime vuosina ole julkaistu, mutta koulujen omat palautteet ja erilaiset kyselyt kertovat, että vanhat tutut lempparit pitävät pintansa.

Kestosuosikkeja ovat esimerkiksi lihapullat, hernekeitto, pinaattiletut ja kalapuikot.

– Tutuissa ruoissa on jotakin lohdullista. Ne ovat makuja, joihin moni lapsi on kasvanut, ja siksi ne maistuvat vuodesta toiseen, sanoo kehityspäällikkö Marita af Klercker MKN Keskuksesta.

Currykanaviillokki nousi suosikiksi

Uudemmista ruokalajeista suosioon ovat nousseet muun muassa kanaa ja kalaa sisältävät pastaruoat kuten Palermon pasta ja tonnikala-pastavuoka. Oppilaita innostaa myös yhä enemmän erilaiset teemaviikot ja erikoispäivät, jolloin tarjolla on kansainvälisiä makuja.

– Oppilaat ovat uteliaita kokeilemaan uusia makuja, kun ne tuodaan tutulla tavalla tarjolle. Esimerkiksi currylla maustettu kanaviillokki nousi nopeasti suosikiksi.

Myös kasvisvaihtoehdot ovat viime vuosina yleistyneet oppilaiden lautasilla. Ruokapalveluissa on huomattu, että kasvisruoat toimivat paremmin, kun niitä maustetaan rohkeasti ja valmistuksessa hyödynnetään ajankohtaisia ruokatrendejä.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus muistuttaa, että monet suosikkiruoat voidaan valmistaa myös niin sanottuina sekaversioina, joissa osa lihasta korvataan kasviproteiinilla.

Kokeile kotona: Koulun currykanaviillokki

Kokeile suositun currykanaviillokin kotikeittiöversiota! Resepti on tuotettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Hyvä ruoka, joka päivä – kestävää ruokakasvatusta kouluihin -hanketta, jota toteuttaa MKN Keskus ry, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry ja Ruokatieto Yhdistys ry.

n. 1 kg marinoimattomia broilerin koipi-reisipaloja

n. 1 l vettä

1 tl suolaa

10 maustepippuria

(5 mustapippuria)

2 laakerinlehteä

1 porkkana

1 sipuli

n. 200 g palsternakkaa

1 (150 g) purjoa

2 tl öljyä

50 g voita

0,5 dl vehnäjauhoja

2 tl curryjauhetta

1 sitruuna

2 dl ruokakermaa

0,5 tl sokeria

(suolaa, mustapippuria)

hienonnettua persiljaa

Laita broilerinkoivet kattilaan ja kaada päälle vettä sen verran, että vesi peittää lihapalat. Kuumenna kiehuvaksi ja kuori tarvittaessa lusikalla pinnalle kertyvä vaahto pois. Lisää suola, pippurit ja laakerinlehdet. Pese porkkana hyvin ja leikkaa puoliksi. Poista sipulista kanta ja uloimmat lehdet. Sipulia ei tarvitse kuoria kokonaan. Puolita sipuli ja laita porkkanan kanssa kattilaan lihapalojen joukkoon. Keitä miedolla lämmöllä kannen alla noin 45 minuuttia, kunnes liha alkaa irrota luista. Kuori palsternakka ja raasta karkeaksi raasteeksi. Halkaise purjo, poista kanta ja kuivat lehtien kärjet. Huuhtele lehtien välistä hyvin ja hienonna purjo. Nosta broileripalat liemestä isolle lautaselle tai leikkuulaudalle jäähtymään. Siivilöi 6 dl keitinlientä talteen. (Loppu liemi kannattaa pakastaa myöhempää käyttöä varten.) Kuumenna öljy kattilassa ja kuullota purjoa ja palsternakkaa n. 5 minuuttia koko ajan sekoittaen. Lisää voi kattilaan ja anna sen sulaa. Lisää curry ja jauhot koko ajan sekoittaen ja kiehauta seos. Kaada keitinliemi muutamassa erässä kattilaan, lisäyksien välissä voimakkaasti sekoittaen. Keitä kastiketta miedolla lämmöllä n. 10 minuuttia välillä sekoittaen. Poista lihoista nahka ja irrota lihat luista. Leikkaa tai revi lihapalat pienemmiksi ja laita kastikkeen sekaan. Pese sitruuna hyvin ja raasta kuoren keltaista osaa n. 1 tl kastikkeen joukkoon. Purista sitruunasta n. 0,5 dl mehua kastikkeeseen ja lisää kerma. Pyöristä maku sokerilla ja lisää tarvittaessa suolaa ja pippuria. Anna kastikkeen hautua miedolla lämmöllä noin 5 minuuttia. Lisää tarvittaessa keitinlientä, jos kastike tuntuu liian sakealta.

Tarjoa kanaviillokki keitetyn ruokakauran tai -ohran, riisin tai perunoiden kanssa. Lisäkkeenä maistuu porkkanaraaste ja mustaherukkahillo.

