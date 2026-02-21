Hiihtokuningas Johannes Hösflot Kläbo puhui kunnioittavasti karvaasti pettyneestä Iivo Niskasesta.

Norjan hirmu Johannes Hösflot Kläbo teki Milano-Cortinan olympialaisissa saman kuin vuosi sitten Trondheimin MM-kilpailuissa: voitti kisojen kaikki kuusi miesten maastohiihdon kultamitalia.

Miesten maastohiihdon päätösmatkalla 50 kilometrin perinteisen olympiakilpailussa osa suurista nimistä pettyi pahasti. Terveysongelmista kärsineet Norjan Harald Östberg Amundsen ja Suomen Iivo Niskanen keskeyttivät kuninkuusmatkan samanaikaisesti ennen 15 kilometriä.

Niskanen, joka on kärsinyt tällä viikolla flunssaviruksen aiheuttamista hengitystieoireista, kertoi, etteivät hänen keuhkonsa toimineet. Kolminkertainen olympiavoittaja kuvaili yskineensä hetken Amundsenin kanssa "kilpaa".

MTV Urheilu esitti Kläbolle kysymyksen siitä, mitä hän haluaisi sanoa Niskaselle, joka on aiemmin voittanut perinteisen kisoja mutta jolla on nyt äärimmäisen pettyneenä vastakkaiset tunnelmat Kläboon itseensä nähden, kun neljän vuoden kova työ ei tuonut palkintoa.

– Ei ole kiva nähdä kilpakumppanin kärsivän ongelmista. Me kaikki tiedämme, että Iivo taistelee parhaina päivinään palkintokorokesijoista. Me kaikki toivoimme, että hän olisi voinut olla siellä, Kläbo sanoi kauniisti.

Lauantaina sivakoidulla kuninkuusmatkalla vuonomaan kolmoisvoiton täydensivät Martin Löwström Nyenget ja Emil Iversen. Kläbo kehui Norjan joukkuetta huoltoa myöten erinomaisesta työstä olympialaisissa.

– Tämä oli erityinen päivä ja heille todella ansaittua.

Kläbo päätti tämän jälkeen kommenttinsa sanoilla Niskasesta.

– Me kaikki toivoimme, että hän olisi ollut siellä taistelemassa kanssamme loppuun asti.

Kläbolla on nyt koko uraltaan 11 olympiakultaa. Hän on olympiavoittojen määrässä kaikkien aikojen menestynein talviurheilija.