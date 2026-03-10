Autojätti Volkswagen aikoo vähentää 50 000 työpaikkaa Saksassa vuoteen 2030 mennessä.
Volkswagen on kertonut vähentävänsä jopa 50 000 työpaikkaa seuraavan neljän vuoden aikana.
Konsernin viime vuoden tulos oli huonoin sitten vuoden 2016.
Leikkaukset kohdistuvat esimerkiksi Audi- ja Porsche-automerkkeihin.
Vuonna 2024 Volkswagen oli jo sopinut ammattiliittojen kanssa noin 35 000 työpaikan vähentämisestä niin ikään vuoteen 2030 mennessä.
Volkswagenilla on monenlaisia haasteita. Euroopassa kysyntä sakkaa, Kiinassa kilpailu on kovaa ja kirsikkana kakun päällä ovat Yhdysvaltain asettamat tuontitullit.