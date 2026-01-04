Tour de Skin toiseksi viimeinen etappi, Val di Fiemmen sprintti vaati urheilijoilta paljon. Ruotsin leiristä taltioitiin voimakasta yskintää ja oksentamista. Aiheesta kertoo Sportbladet.

Tour de Ski on vaatinut veroaan ja urheilijoista on tullut entistä väsyneimpiä. Hengitystiet ovat olleet kovalla koetuksella. Ruotsin maajoukkueen Moa Lundgren kertoi, että sen pystyi kuulemaan jo matkalla areenalle.

– Ei voinut istua sisällä, sillä kuuli ainoastaan kovaa yskintää, Lundgren sanoi.

Myös areenan sisällä oli vaikeuksia. Sprintin aika-ajon jälkeen Alvar Myhlback ja Johanna Hagström oksensivat, kun taas William Poromaa kuvaili yskimistään "sotatantereeksi".

– Todella kylmä tänään. Se on kylmä, kuiva ja raaka ilma. Ei ole kovin mukavaa hyperventiloida. Minusta se tuntuu siltä, kuin sisällä olisi haava, johon kaadetaan käsidesiä, jotta se todella kirvelisi. Vaikeinta on mennä ulos varttitunnin välein, kun on juuri saanut hengähtää ja pitää taas nousta ylös ja painaa uudelleen, Lundgren kertoi Sportbladetille.

Hagströmin tilanne oli aika-ajon jälkeen todella huolestuttava, sillä hänellä oli suuria vaikeuksia hengittämisen kanssa.

– Minäkin huolestuin hieman. Olo oli kamala. En tiedä, oliko minulla hapenpuutetta. Keuhkoputket polttivat, oli pahoinvointia ja kaikkea. Tunsin, että näkö sumeni, ja kun menin bussille, oksensin kunnolla. Sen jälkeen olo parani. Tuntui siltä, että yskin niin paljon, että oksensin yskän takia. Se oli sellainen oikea kännipääoksennus. Se on kamalaa, Hagström totesi.

– Se ei ole hauskaa, ja se tulee myös melko nopeasti. Kun yskähti, tuntui siltä, että nyt minun täytyy oksentaa. Olin sisällä, joten minun piti vain juosta ulos. Ei ole hauskaa, mutta olo paranee koko ajan. Tuntui kuin 5-10 minuuttia aika-ajon jälkeen vain poltteli ja sille ei voi tehdä mitään. Sattuu riippumatta siitä, mitä teet. Silloin voi vain maata ja yrittää hengittää jotenkin. Sitä yritin tehdä, Hagström jatkoi.

Sprintissä lopulta kolmanneksi tullut Hagström myönsi, että hänellä on ollut pahempi tilanne hengitysteiden kanssa.

– En usko, että koskaan on ollut tuollaista pahoinvointia. En tiedä. Se oli toisenlainen kauhea tunne. Selvisin siitä ja ajattelin, jos selvitän puolivälierän, niin olen tyytyväinen, Hagström päätti.

Tour de Ski huipentuu sunnuntaina kilpailtavaan loppunousuun.