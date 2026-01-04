Ruotsalaislehti Expressen kertoo, että maan suurimpiin tähtihiihtäjiin kuuluva Frida Karlsson jättää Tour de Skin kesken.

Karlsson on kärsinyt kiertueen ajan jalkaongelmasta. Hänen paras sijoituksensa Tour de Skillä on ollut Toblachin väliaikalähdön viides tila. Karlsson oli ennen viimeistä etappia sijalla 12 ja perässä kärkeä kolme minuuttia ja 15 sekuntia.

Tourin kaudella 2022–2023 voittanut Karlsson oli sanonut ennen kiertuetta, että hän ajattelee sitä harjoituksena olympialaisiin. Jalkavamma on aiheuttanut sen, ettei Karlsson ole voinut hiihtää omalla tasollaan. Hän on nyt jättänyt kolme viidestä osallistumastaan Tour de Skistä kesken.

– En ole oikein saanut sitä sujumaan ja siksi olemme päättäneet, ettemme ota rasitusta Alpe Cermisin loppunoususta. Varsinkin näin lähellä olympialaisia. Nyt lähden kotiin, kerään voimia ja yritän saada takaisin hieman itseluottamusta jalkaani, Karlsson kertoi Expressenille.

Tour de Skin viimeinen etappi hiihdetään sunnuntaina.