Jääkiekon SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen purki viime lauantain HPK–Kärpät-ottelun kohutilanteen atomeiksi Videotarkistus-ohjelman uusimmassa jaksossa tiistaina. Markkasen mukaan SM-liigaa säätää toimintatapojaan paitsiohaastotilanteissa. HPK:n ja Kärppien välisen ottelun 3–3-tasoitusmaali oli SM-liigan viime viikon kuumin puheenaihe. Siinä HPK:n Anrei Hakulinen onnistui maalinteossa tilanteessa, joka paljastui myöhemmin paitsioksi. Maali kuitenkin hyväksyttiin videotarkistuksessa, kun Kärpät haastoi osuman paitsiona. Tämän jälkeen HPK teki ottelun voittomaaliksi jääneen maalin Kärppien haastotilanteesta saaman jäähyn aikana. Kohu oli valmis, kun joukkueet vieläpä taistelivat pudotuspelipaikasta. Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen kiehui ottelun lehdistötilaisuudessa. – En ota kotijoukkueelta mitään pois, mutta kyllä mua vituttaa tuo ratkaisu, miten se tuli. Ei herranjumala,

Liigan urheilujohtajan Jussi Markkasen selvityksen mukaan kohutilanne johtui siitä, että SM-liigan tilannehuoneella ja seuroilla käytössä olevan Wisehockeyn paitsiohaastokäyttöliittymän kuvassa freimi saattaa pysähtyä eri kohtaan, jos kuva ajetaan kahteen eri järjestelmään.

Nyt seuran eli tässä tapauksessa Kärppien käyttämässä järjestelmässä, joukkueportaalissa, freimi pysähtyi eri kohtaan kuin tilannehuoneen järjestelmässä, jossa viive on huomattavasti lyhyempi. Tämä tarjoaa kuvan päätöksen tekeville tuomareille. Kärppien saamassa kuvassa paitsio paljastui, tilannehuoneen saamassa kuvassa ei. Näin tilannehuone ei voinut todentaa paitsiota.

– Äärimmäisen valitettava ja harvinainen tilanne. Jos meillä olisi ollut tämä tiedossa, ja jos meidän toimittajallamme olisi ollut tämä tiedossa, niin meidän prosessimme olisi ollut toisenlainen, Markkanen kommentoi Videotarkistuksessa.

– Tällaista riskiä emme valitettavasti nähneet. Suurin riski on aina ollut se, että miten nettiyhteydet ja muut toimivat. Ne ovat toimineet erinomaisesti, Markkanen jatkaa.

Urheilupomo lupaa, että jatkossa tämäntyyliset tapaukset tutkitaan perinpohjaisesti – myös pidemmän viiveen omaavasta järjestelmästä – vaikka peli olisi tämän seurauksena kauemmin seisahduksissa.

Markkanen kertoo tapaavansa tilannehuoneen väkeä vielä myöhemmin tiistaina. Siinä käydään läpi, miten prosessi muuttuu tarkistustilanteissa.

– Tuomme omaan prosessiin tämän backupin eli käytämme kaikki mahdolliset keinot, että tuomiot menevät oikein, Markkanen summaa viitaten mahdolliseen eroon kahden eri järjestelmän pysäytyskuvissa.

Yllä olevalla videolla Markkasen selvitys aiheesta kokonaisuudessaan sekä kuvaa kohutilanteesta. Videotarkistus-ohjelma katsottavissa kokonaan MTV Katsomossa.

