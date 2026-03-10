Jääkiekon SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen purki viime lauantain HPK–Kärpät-ottelun kohutilanteen atomeiksi Videotarkistus-ohjelman uusimmassa jaksossa tiistaina. Markkasen mukaan SM-liigaa säätää toimintatapojaan paitsiohaastotilanteissa.
HPK:n ja Kärppien välisen ottelun 3–3-tasoitusmaali oli SM-liigan viime viikon kuumin puheenaihe. Siinä HPK:n Anrei Hakulinen onnistui maalinteossa tilanteessa, joka paljastui myöhemmin paitsioksi.
Maali kuitenkin hyväksyttiin videotarkistuksessa, kun Kärpät haastoi osuman paitsiona.
Tämän jälkeen HPK teki ottelun voittomaaliksi jääneen maalin Kärppien haastotilanteesta saaman jäähyn aikana. Kohu oli valmis, kun joukkueet vieläpä taistelivat pudotuspelipaikasta.
Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen kiehui ottelun lehdistötilaisuudessa.
– En ota kotijoukkueelta mitään pois, mutta kyllä mua vituttaa tuo ratkaisu, miten se tuli. Ei herranjumala,