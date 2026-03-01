Arsi Ruuskanen hiihti uransa parhaan maailmancupin sijoituksen oltuaan kuudes Falunin 20 kilometrin yhdistelmäkilpailussa.

Ruuskanen roikkui pitkään mukana kuuden miehen kärkiryhmässä ja tuli lopulta maaliin vain 5,6 sekuntia kisan voittaneelle Norjan Johannes Hösflot Kläbolle hävinneenä.

Kläbon perässä norjalaiset veivät kolmoisvoiton, kun Harald Östberg Amundsen oli toinen ja Martin Löwström Nyenget kolmas.

26-vuotias Ruuskanen sijoittui Milano-Cortinan olympialaisten yhdistelmäkisassa 11:nneksi. Kisojen päätösmatkalla 50 kilometrin perinteisen kisassa hän oli seitsemäs. Maailmancupissa hän oli sijoittunut ennen Falunia kärkikymmenikköön neljässä henkilökohtaisessa kilpailussa.

Muista suomalaisista Niko Anttola oli 16:s, Alexander Ståhlberg 22:s, Markus Vuorela 25:s ja Perttu Hyvärinen 40:s.