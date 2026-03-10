Yle kertoo, että Suomi on lähettänyt Euroviisujen järjestäjille 30-sivuisen ohjeen Liekinheitin-esityksen toteutuksesta.
Ylen mukaan Suomi on lähettänyt Euroviisujen järjestäjälle tarkat ohjeet Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen euroviisuesitystä varten.
30-sivuisissa ohjeissa kerrotaan muun muassa, miten Linda Lampeniuksen hiukset saadaan hulmuamaan oikealla tavalla. UMK-esityksessä tästä vastasivat puhaltimia käyttävät kokomustiin pukeutuneet avustajat. Euroviisuissa tämän tekevät järjestäjän oma henkilökunta.